Ребров перетащил в клуб из ОАЭ экс-тренера "Динамо"

Об этом сообщает UA-Футбол .

Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в "Аль-Айне". Специалисты уже начали готовить команду к новому сезону.

Ранее 49-летний испанец был ассистентом украинца в "Динамо" (2016 - 2017) и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии (2017 - 2018).

Самостоятельно испанец возглавлял донецкий "Олимпик" (2019 - 2020) и азербайджанский "Сабах" (2020).

Напомним, 8 июня Сергея Реброва представили на посту главного тренера клуба "Аль-Айн" из ОАЭ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb