Ребров перетащил в клуб из ОАЭ экс-тренера "Динамо"
Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" испанец Висенте Гомес будет помогать украинскому тренеру в "Аль-Айне" из ОАЭ
Об этом сообщает UA-Футбол .
Висенте Гомес вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в "Аль-Айне". Специалисты уже начали готовить команду к новому сезону.
Ранее 49-летний испанец был ассистентом украинца в "Динамо" (2016 - 2017) и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии (2017 - 2018).
Самостоятельно испанец возглавлял донецкий "Олимпик" (2019 - 2020) и азербайджанский "Сабах" (2020).
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Напомним, 8 июня Сергея Реброва представили на посту главного тренера клуба "Аль-Айн" из ОАЭ.
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