Ребров оценил шансы Украины на выход на Евро-2024 после поражения от Италии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы команды на выход в финальную часть Евро-2024 после поражения от Италии.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
"Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры — с Англией и Италией — были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие два матча мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен , что шансы у нас есть", - сказал Ребров 12 сентября в Милане после поражения 1:2 от Италии в матче квалификации ЧЕ.
Главный тренер сборной Украины отметил, что итальянцы не удивили и пытались играть очень интенсивно с первой минуты.
"Им помог быстрый гол. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией .Повторюсь, Италия действовала очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом", - признался Ребров.
Эспрессо провел текстовый онлайн матча Италия – Украина.
Сборная Украины в отборе Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.
Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 матчей.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное