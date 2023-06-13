Ребров оценил дебют в должности главного тренера сборной Украины в матче с Германией
Новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ничью 3:3 в товарищеском матче с Германией достойным результатом
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам Реброва, в матче с Германией сборная Украины создала достаточно моментов и могла забивать более трех голов.
"Спросите себя, есть ли успех сыграть 3:3 с Германией. Я считаю, что мы создавали достаточно моментов, могли забивать даже больше. Для меня лично это важный матч, он первый. Я рад, что ребята серьезно отнеслись к игре. Я считаю , что мы показали достойный результат", – сказал Ребров.
Он также поблагодарил болельщиков в Бремене, которые во время игры скандировали лозунги в поддержку ВСУ.
"Я благодарен болельщикам, которые пришли на стадион, мы чувствовали их поддержку, это было очень важно. Мы чувствовали поддержку ВСУ. Эта игра была важной для Украины, я очень благодарен хозяевам. Мы все благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором, за эту встречу", - отметил Ребров.
- 7 июня Сергей Ребров был назначен новым главным тренером сборной Украины.
- 12 июня Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Германией . Эспрессо провел текстовые онлайн игры.
- Во время матча Германия - Украина болельщики провели флешмоб в благодарность за предоставленные ВСУ танки Leopard.
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