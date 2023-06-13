Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Реброва, в матче с Германией сборная Украины создала достаточно моментов и могла забивать более трех голов.

"Спросите себя, есть ли успех сыграть 3:3 с Германией. Я считаю, что мы создавали достаточно моментов, могли забивать даже больше. Для меня лично это важный матч, он первый. Я рад, что ребята серьезно отнеслись к игре. Я считаю , что мы показали достойный результат", – сказал Ребров.

Он также поблагодарил болельщиков в Бремене, которые во время игры скандировали лозунги в поддержку ВСУ.

"Я благодарен болельщикам, которые пришли на стадион, мы чувствовали их поддержку, это было очень важно. Мы чувствовали поддержку ВСУ. Эта игра была важной для Украины, я очень благодарен хозяевам. Мы все благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором, за эту встречу", - отметил Ребров.