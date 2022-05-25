English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Ребров отреагировал на слухи о возможном назначении новым тренером сборной Украины

Ребров отреагировал на слухи о возможном назначении новым тренером сборной Украины

25 мая, 2022 среда
12:18
Спорт Сергей Ребров

Сергей Ребров заявил, что не получал предложения о назначении новым главным тренером сборной Украины по футболу

Об этом сообщает Footboom .

"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого основания", - сказал Ребров.

Украинец, тренирующий "Аль-Айн" по ОАЭ добавил, что пока не определился с будущим местом работы.

"Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к концу, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", – рассказал Ребров, который был главным кандидатом на должность тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко летом 2021 года. года. Возглавить национальную команду ему помешал действующий контракт с "Аль-Айном". Наконец команду возглавил Александр Петраков, выведший ее в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

1 июня сборную Украины ждет у Глазго полуфинальный стыковой матч с Шотландией. Его победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 с Уэльсом.

47-летний Сергей Ребров также тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 



 
Сборная Украины
Сергей Ребров
Читайте также:
окупанти танк
24 мая, 2022 вторник
В случае продвижения линии фронта на Донбассе к западу россияне получат проблемы со снабжением, - британская разведка
путин шойгу автомат
24 мая, 2022 вторник
В разведке рассказали, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
Родріго Дутерте
24 мая, 2022 вторник
"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": Путина назвал детоубийцей президент Филиппин Дутерте, известный внесудебными расправами
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.18
    Покупка 34.18
    Продажа 35.75
  • EUR
    Покупка 36.06
    Продажа 38.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
25 мая
13:45
В России заявили, что будут платить по внешнему долгу в рублях
13:19
В России назвали условие разблокирования экспорта украинского зерна Черным морем
13:18
Зеленский: сроки завершения войны зависят от РФ и желания Запада вооружать и укреплять Украину
13:16
Эксклюзив
Котел вокруг Северодонецка и Лисичанская – стратегическая цель России, – военный эксперт Черник
13:07
Альфа-Банк
Нацбанк непублично оштрафовал Альфа-банк на 57 млн грн, – СМИ
13:06
Оккупанты нанесли Украине экономические потери на около 600 млрд долларов, - Шмигаль
12:49
ФБР предотвратило покушение на бывшего президента США
12:40
Миру угрожает голод из-за российской блокады украинских портов, - директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли
12:39
Эксклюзив
К штурму Северодонецкого направления захватчики привлекли более 15 тыс. военных, 30 бронетранспортеров и 10 танков, – советник министра МВД Денисенко
12:36
Marks & Spencer
Производитель одежды Marks&Spencer полностью прекратил работу в России
12:33
больница
Австрия возьмет на лечение около 100 тяжело раненых женщин и детей из Украины
12:08
Оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны, - СБУ
12:08
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Европа не готова вводить газовое эмбарго, – Климпуш-Цинцадзе
12:02
Украина просит Саудовскую Аравию помочь разрешить кризис с горючим
11:44
Из-за российских обстрелов Луганщина полностью осталась без газа, травмирован работник газораспределительной станции
11:42
Путин не осознает, что происходит, и живет в своем мире, - Зеленский
11:14
Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, - разведка
11:05
газ
Европа согласилась платить Путину за газ рублями, - The Washington Post
11:00
Вживую
Сборная Украины – срыв подготовки. Где сыграют следующий чемпионат?
10:39
За правительственной программой в более безопасные регионы переехали 600 предприятий
10:34
Мэр Краматорска показал последствия ночного авиаудара по городу
10:24
Инфографика
Россия за 24 мая потеряла 100 военных, 11 дронов и самолет, – Генштаб ВСУ
10:24
Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией
10:23
Константин Москалец
Константин Москалец: Города военного времени
10:21
Чрезвычайники обезвредили в Украине более 1 тыс. взрывоопасных предметов в течение суток
09:56
Кулеба объяснил, почему не верит в деблокаду украинских портов с участием кораблей НАТО
09:55
Мошенники звонят родственникам пленных или пропавших без вести украинских военных и "предлагают информацию" за вознаграждение, - Генштаб ВСУ
09:52
В результате российской агрессии в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены
09:29
Украине не удастся компенсировать блокаду портов с помощью сухопутных маршрутов, - британская разведка
09:24
Россия нанесла ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома
09:04
Виталий Портников
Виталий Портников: Две пощечины патриарху Кириллу
08:55
Трибунал над неонацистами в Мариуполе и "заминированный" элеватор в Днепре: новая подборка фейков и манипуляций от россиян
08:47
Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
08:33
Новая Зеландия продолжила развертывание военного контингента на Соломоновых островах
08:33
Россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены
08:27
Интервью
на фото: Tabakov
Павел Табаков: Жена готова была брать автомат и ехать защищать Оболонь
08:18
Обновлено
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО
08:14
Сергей Шойгу
В Кремле впервые признали, что "спецоперация" в Украине затягивается и готовится к длительной войне, - ISW
07:53
Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие
07:31
Джо Байден
Стрельба в школе в США: Байден обратился к нации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV