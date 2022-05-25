Ребров отреагировал на слухи о возможном назначении новым тренером сборной Украины
Сергей Ребров заявил, что не получал предложения о назначении новым главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Footboom .
"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого основания", - сказал Ребров.
Украинец, тренирующий "Аль-Айн" по ОАЭ добавил, что пока не определился с будущим местом работы.
"Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к концу, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", – рассказал Ребров, который был главным кандидатом на должность тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко летом 2021 года. года. Возглавить национальную команду ему помешал действующий контракт с "Аль-Айном". Наконец команду возглавил Александр Петраков, выведший ее в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
1 июня сборную Украины ждет у Глазго полуфинальный стыковой матч с Шотландией. Его победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 с Уэльсом.
47-летний Сергей Ребров также тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- 12 мая Сергей Ребров привел "Аль-Айн" к победе в чемпионате ОАЭ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.18
Покупка 34.18Продажа 35.75
-
EUR
Покупка 36.06Продажа 38.07
- Актуальное
- Важное