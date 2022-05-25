Об этом сообщает Footboom .

"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого основания", - сказал Ребров.

Украинец, тренирующий "Аль-Айн" по ОАЭ добавил, что пока не определился с будущим местом работы.

"Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к концу, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", – рассказал Ребров, который был главным кандидатом на должность тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко летом 2021 года. года. Возглавить национальную команду ему помешал действующий контракт с "Аль-Айном". Наконец команду возглавил Александр Петраков, выведший ее в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

1 июня сборную Украины ждет у Глазго полуфинальный стыковой матч с Шотландией. Его победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 с Уэльсом.

47-летний Сергей Ребров также тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

12 мая Сергей Ребров привел "Аль-Айн" к победе в чемпионате ОАЭ.

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