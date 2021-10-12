Ребров отказался продлевать контракт в ОАЭ и все еще надеется возглавить сборную Украины, - СМИ

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале FootballHub в YouTube.

По его информации, клуб из ОАЭ заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с тренером, но Ребров пока скептически относится к продлению контракта, который заканчивается в мае 2022 года.

Сергей Ребров намерен выполнить свои контрактные обязательства "Аль-Айне" и следить за развитием событий в сборной Украины, которую сейчас возглавляет Александр Петраков в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Сергей Ребров был главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался разрывать договор с укаинцем и отпускать его в национальную команду.