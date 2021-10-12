Ребров отказался продлевать контракт в ОАЭ и все еще надеется возглавить сборную Украины, - СМИ
Главный тренер "Аль-Айну" украинец Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале FootballHub в YouTube.
По его информации, клуб из ОАЭ заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с тренером, но Ребров пока скептически относится к продлению контракта, который заканчивается в мае 2022 года.
Сергей Ребров намерен выполнить свои контрактные обязательства "Аль-Айне" и следить за развитием событий в сборной Украины, которую сейчас возглавляет Александр Петраков в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Сергей Ребров был главным претендентом на пост главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался разрывать договор с укаинцем и отпускать его в национальную команду.
- Напомним, 11 октября Сергея Реброва признали лучшим тренером сентября в Объединенных Арабских Эмиратах.
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