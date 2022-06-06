Ребров отказался от возможности возглавить сборную Украины, - СМИ
Украинский тренер Сергей Ребров продлил контракт с футбольным клубом "Аль-Айн" с ОАЭ
Об этом сообщает ТаТоТакое.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, Сергей Ребров не заменит Александра Петракова в должности главного тренера сборной Украины, поскольку продлил на год контракт с "Аль-Айном".
"Пишут, что сборной Украины нужен Сергей Ребров. Его не будет. Он продлил контракт сроком на один год. Там вся команда с ним, учитывая Висенте Гомеса", – сказал Спиваковский.
Сергей Ребров был главным кандидатом на должность тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко летом 2021 года. Возглавить национальную команду ему помешал действующий контракт с "Аль-Айном". Наконец команду возглавил Александр Петраков, выведший ее в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
- 25 мая Сергей Ребров заявил, что не получал предложения о назначении новым главным тренером сборной Украины.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
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