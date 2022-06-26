Ребров окончательно определился с клубным будущим
Украинский тренер Сергей Ребров продлил на год контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ
Об этом сообщает "Аль-Айн" в Twitter.
В клубе объявили, что Ребров остается в должности главного тренера еще на один сезон – до лета 2023 года. Таким образом стороны воспользовались опцией продления контракта на один год.
48-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года и привел клуб к победе в чемпионате и Кубке ОАЭ.
Ребров был главным кандидатом на пост тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко в августе 2021 года. Возглавить национальную команду ему помешал уже заключенный контракт с "Аль-Айном". Наконец сборную возглавил Александр Петраков, выведший ее в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
- 25 мая Сергей Ребров заявил, что не получал предложения о назначении новым главным тренером сборной Украины.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
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