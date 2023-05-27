Ребров объявил, что уходит из "Аль-Айна"

Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Айна".

Сергей Ребров заявил о своем решении после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ. По словам украинца, это его последний матч в "Аль-Айне".

Ребров возглавил команду из ОАЭ в 2021 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.