Ребров объявил, что уходит из "Аль-Айна"
Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров объявил, что покидает свой пост
Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Айна".
Сергей Ребров заявил о своем решении после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ. По словам украинца, это его последний матч в "Аль-Айне".
Ребров возглавил команду из ОАЭ в 2021 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.
- 17 апреля сообщалось, что Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины.
- 24 апреля Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины продолжить выступления в квалификации Евро-2024, невзирая на выступление в отборе Беларуси.
- 24 апреля стало известно, что сборная Германии проведет 1000 игру в своей истории 12 июня в Бремене против Украины.
- Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что к следующим матчам квалификации Евро-2024 сборную будет готовить новый главный тренер.
- 26 мая УАФ объявил состав сборной Украины на товарищеский матч против Германии (12 июня) и поединки в отборе на Евро-2024 - против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
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