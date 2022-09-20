Об этом Ребров рассказал в интервью 24 каналу .

По его словам, клуб летом сам предложил Реброву трансфер Ярмоленко, который стал свободным агентом после завершения контракта с английским "Вест Хэмом".

"Меня спросили: "Тебе нужен Ярмоленко?". Я ответил: "Конечно". Просто были кандидаты на позицию, а Андрей был для меня №1 среди них. Я знаю его способности, возможности и потенциал, несмотря на нерегулярную игровую практику в последнее время", – сказал Ребров.

Он добавил, что Ярмоленко согласился на переход в "Аль-Айн", поскольку был знаком с принципами работы Реброва еще со времен выступлений в "Динамо", где играл под его руководством с 2014 по 2017 год.

"Нужно понимать, какие у Андрея были предложения в Европе, и были ли они вообще. Сумма контракта не стоит у него на первом месте. Он шел не в Эмираты, он шел ко мне, потому что знает мои принципы работы. Я совершенно не разочаровался в нем, а вижу в нем перспективу и будущее в этой команде. В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но сам он об этом не рассказывал. Выбор делал он и его семья", – рассказал Ребров.

32-летний Ярмоленко перешел в "Аль-Айн" из английского "Вест Хэма", за который играл с 2018 по 2022 год. В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

За "Аль-Айн" 32-летний Ярмоленко сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

3 июля Андрей Ярмоленко перешел из "Вест Хэма" в "Аль-Айн".

19 июля Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны в Украине.

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