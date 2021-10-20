Ребров объяснил, почему футбол является политикой, и вспомнил, как поддерживал Оранжевую революцию

Об этом он заявил в интервью Ara.cat.

По словам Реброва, он давно считает футбол политикой, поэтому в 2004 году выходил на поле с оранжевой повязкой во время Оранжевой революции, когда выступал в Англии за "Вест Хэм".

"Играть с оранжевой повязкой - это был мой способ поддержать людей. Футбол - это политика. Многие это отрицают, но футбол стал настолько популярным, что превратился в политическую сцену. Меня не испугала возможность поддержать народ. Я могу быть далеко от Украины, но всегда буду думать о своей стране и о том, что там происходит, - война, как страдают люди", - сказал Ребров, который играл за "Вест Хэм" в 2004-2005 годах.