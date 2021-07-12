Ребров назвал свою цель в новой команде из ОАЭ
Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что его цель в "Аль-Айне" из ОАЭ - сделать футболистов сильнее
Об этом сообщает " Чемпион ".
Ребров провел первую тренировку в новом клубе и убежден, что игроки "Аль-Айна" должны работать сильнее.
"Я очень рад быть частью этой команды, рад работать в " Аль-Айне ". Я сделаю все возможное для клуба. Для меня важно видеть развитие футболистов и команды. Мы должны играть интенсивно. Никто из болельщиков не принял результат прошлого сезона (6-я ступенька, - прим.). В этом году мы должны работать сильнее для общего успеха. Все должны работать сильнее: футболисты, тренеры, персонал. Нет другого пути к успеху, чем помощь друг другу ", - сказал Ребров.
47-летний украинец в 2014 - 2017 годах тренировал "Динамо". После этого один сезон провел в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. В 2018 году Ребров возглавил венгерский "Ференцварош", который привел к трем подряд чемпионским титулам и после 25-летнего перерыва вывел клуб в групповой раунд Лиги чемпионов.
По данным венгерских СМИ, Ребров получал в Будапеште 700 тыс. евро в год, а в своем новом клубе - "Аль-Айне" из ОАЭ - украинец будет зарабатывать 4 млн евро за сезон.
- Напомним, 4 июня Ребров официально покинул "Ференцварош" .
- 8 июня Сергея Реброва представили на посту главного тренера клуба "Аль-Айн" из ОАЭ.
- 15 июня Ребров заявил, что согласился возглавить "Аль-Айн" из ОАЭ , поскольку перед клубом стоят максимальные задачи.
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