Ребров назвал свою цель в новой команде из ОАЭ

Об этом сообщает " Чемпион ".



Ребров провел первую тренировку в новом клубе и убежден, что игроки "Аль-Айна" должны работать сильнее.



"Я очень рад быть частью этой команды, рад работать в " Аль-Айне ". Я сделаю все возможное для клуба. Для меня важно видеть развитие футболистов и команды. Мы должны играть интенсивно. Никто из болельщиков не принял результат прошлого сезона (6-я ступенька, - прим.). В этом году мы должны работать сильнее для общего успеха. Все должны работать сильнее: футболисты, тренеры, персонал. Нет другого пути к успеху, чем помощь друг другу ", - сказал Ребров.

47-летний украинец в 2014 - 2017 годах тренировал "Динамо". После этого один сезон провел в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. В 2018 году Ребров возглавил венгерский "Ференцварош", который привел к трем подряд чемпионским титулам и после 25-летнего перерыва вывел клуб в групповой раунд Лиги чемпионов.

По данным венгерских СМИ, Ребров получал в Будапеште 700 тыс. евро в год, а в своем новом клубе - "Аль-Айне" из ОАЭ - украинец будет зарабатывать 4 млн евро за сезон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb