Ребров нашел способ покинуть клуб из ОАЭ ради сборной Украины

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.



По информации источника, в договоре Реброва с "Аль-Айном" из ОАЭ прописан пункт, что в случае приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию.



До четверга, 5 августа, Сергей Ребров должен определиться, согласен ли он на заработную плату для штаба в размере 2 млн евро. Если согласится, то украинец воспользуется пунктом, который прописан в его контракте с "Аль-Айном".

С начала июня 47-летний Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. Этот клуб еще не выходил на футбольное поле под руководством украинца из-за паузы в чемпионате.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.



Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.

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