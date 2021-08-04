Ребров нашел способ покинуть клуб из ОАЭ ради сборной Украины
Сергей Ребров продолжает оставаться главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, в договоре Реброва с "Аль-Айном" из ОАЭ прописан пункт, что в случае приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию.
До четверга, 5 августа, Сергей Ребров должен определиться, согласен ли он на заработную плату для штаба в размере 2 млн евро. Если согласится, то украинец воспользуется пунктом, который прописан в его контракте с "Аль-Айном".
С начала июня 47-летний Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. Этот клуб еще не выходил на футбольное поле под руководством украинца из-за паузы в чемпионате.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.
Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.
- Напомним, 8 июня Сергея Реброва представили на посту главного тренера клуба "Аль-Айн" из ОАЭ.
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
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