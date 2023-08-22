Ребров изменил состав сборной Украины перед матчами с Англией и Италией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды правого защитника киевского "Динамо" Александра Караваева. Он стал 26-м футболистом, которого главный тренер вызвал на игры с Англией (9 сентября во Вроцлаве) и Италией (12 сентября в Милане). Еще 4 игрока попали в резервный список.

В состав не попал один из лидеров сборной Украины - Руслан Малиновский, который 19 августа перешел из французского "Марселя" в итальянскую "Дженоа".

Национальная команда начнет сбор 3 сентября в пригороде Вроцлава – Тшебницы.

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия. Италия и Северная Македония имеют по 3 балла, Мальта – 0.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тимчик (все - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрык ("Челси", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - "Днепр-1"), Арсений Батагов ("Заря"), Данило Сикан ("Шахтер").