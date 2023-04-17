Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Ребров договорился с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины, - СМИ

Ребров договорился с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины, - СМИ

17 апреля, 2023 понедельник
17:56
Спорт Сергей Ребров

Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины по футболу

Об этом сообщает Вацко Live .

По словам журналиста Виктора Вацко, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко договорился о контракте с Сергеем Ребровым, о назначении которого главным тренером национальной команды будет объявлено через две-три недели.

"Андрей Васильевич ходит довольный и говорит, что с Ребровым уже договорились. И заключительный этап, насколько я понял, – юридически-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это скоро будет финализировано. Наши футбольные руководители ожидают, что две-три недели - и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано", – рассказал Вацко.

Он уточнил, что Ребров будет работать со сборной Украины в течение двух отборочных циклов – на Евро-2024 и чемпионата мира-2026.

Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2023 года. Также он в 2014-2017 годах тренировал "Динамо", возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Сборная Украины начала отбор ЧЕ-2024 под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня и проиграла в стартовом матче Англии (0:2). В следующих матчах она встретится с Северной Македонией 16 июня в гостях, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.

Сборная Украины
Сергей Ребров
Андрей Павелко
Читайте также:
15 апреля, 2023 суббота
В Нидерландах беженцы из Украины вышли на протест с требованиями лучших условий проживания
15 апреля, 2023 суббота
В Луганской области россияне вплотную приблизились к Белогоровке, - глава Северодонецкой РВА Власенко
16 апреля, 2023 воскресенье
Разгромил всю квартиру: в Киеве спасли заброшенного енота
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.76
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
17 апреля
18:55
Обновлено
РФ вторично заблокировала инспекцию судов в Босфоре. Украинский вице-премьер едет на переговоры в Турцию
18:23
Эксклюзив
Сейчас остаются подтопленными 1379 домохозяйств, - пресс-офицер ДСНС Хорунжий
18:17
Посла США в РФ впервые пустили к арестованному в России журналисту Гершковичу
18:08
Главу российского Татарстана не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом
18:08
OPINION
Когда Русь стала Украиной
18:05
Синегубов рассказал, почему РФ перестала наносить ракетные удары по Харькову
18:00
Северная Корея заявила, что разрабатывает ядерное оружие для самозащиты от Вашингтона
17:31
Украина не будет сниматься с Евро-2024 из-за запрета на участие в турнирах с участием спортсменов из РФ и Беларуси, - Министерство молодежи и спорта
17:11
Багдад готов стать посредником между РФ и Украиной, – глава МИД Ирака
16:55
Эксклюзив
"Гвардия наступления" пополнится новой бригадой "Хартия", - капитан НГУ Бабич
16:46
ЧВК Вагнера могла завербовать 17 тысяч заключенных в 35 регионах РФ, — СМИ
16:45
Эксклюзив
Потенциал национальных движений у РФ есть, но там нет харизматичных демократов, - Климкин
16:44
Министерство молодежи и спорта обнародовало список атлетов из РФ и Беларуси, поддержавших войну против Украины
16:34
Обновлено
ЧВК Вагнера
Приказы отдавал лично Пригожин: наемники ЧВК Вагнера признались в расстреле более 20 украинских детей и подростков
16:27
Президент "Барселоны" анонсировал возвращение Месси в команду
16:22
"Если РФ победит, то нападет на другую страну". Дуда предостерег мир от призывов поскорее закончить войну
16:10
Анонс
"ARMOR FEST": во Львове пройдет благотворительный фестиваль, поддерживающий женщин на фронте
16:04
OPINION
Являются ли надежными примерами для украинцев персонажи типа Ли Куан Ю
15:51
Стало известно, где и когда сборная Украины по футболу сыграет с Германией
15:50
Эксклюзив
Россияне накапливают ресурсы и могут до мая совершить новую атаку, - полковник ВСУ Селезнев
15:43
В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов
15:32
Эксклюзив
Аналитик Ярмак: Запрет Польши на импорт зерна из Украины – выстрел себе в ногу
15:29
"Interland: безопасность детей в интернете": "Google Украина" запустил онлайн-игру
15:22
Эксклюзив
На Марьинское направление оккупанты перекидывают "штурмовые подразделения Z", которые формируют из бывших зэков, - полковник Дмитрашковский
14:45
Обновлено
Российский оппозиционный политик и журналист Кара-Мурза приговорены к 25 годам заключения. США, ЕС, Великобритания и Канада отреагировали на приговор
14:35
Эксклюзив
Пригожин стал единственным публичным политиком современной России, - политтехнолог Голобуцкий
14:29
Эксклюзив
ФБР
ФБР вышло на второго завербованного агента в расследовании утечки секретных материалов из Пентагона, - Наливайченко
14:29
Ситуация на фронте и возможные планы врагов: президент провел очередное заседание Ставки
14:21
Организаторы Евровидения-2023 рассказали, какие украинские артисты выступят в финале конкурса
14:10
Словакия приостанавливает импорт украинской агропродукции
14:09
OPINION
Дискуссии о том, что Украина может заменить для Европы Финляндию, опасны
13:55
Тайсон удивил именем самого сложного соперника в карьере
13:50
Международная федерация хоккея запретила до конца войны участвовать в турнирах сборным РФ и Беларуси
13:36
Президент Эстонии утвердил новый состав правительства Каллас
13:22
С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла Энергоатому ущерб на 32 млрд грн
13:15
Свитолина возмутилась из-за разрешения россиянам и белорусам сыграть на Уимблдоне
13:08
В Украине задокументировали более 80 тыс. военных преступлений российской армии
13:06
Эксклюзив
Украине не нужно реагировать на каждое заявление из Будапешта, - Климкин
12:57
В Украине нейтрализовали сеть прокремлевских интернет-агитаторов, среди них был работник завода "Антонов"
12:49
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV