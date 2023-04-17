Ребров договорился с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины, - СМИ
Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Вацко Live .
По словам журналиста Виктора Вацко, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко договорился о контракте с Сергеем Ребровым, о назначении которого главным тренером национальной команды будет объявлено через две-три недели.
"Андрей Васильевич ходит довольный и говорит, что с Ребровым уже договорились. И заключительный этап, насколько я понял, – юридически-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это скоро будет финализировано. Наши футбольные руководители ожидают, что две-три недели - и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано", – рассказал Вацко.
Он уточнил, что Ребров будет работать со сборной Украины в течение двух отборочных циклов – на Евро-2024 и чемпионата мира-2026.
Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2023 года. Также он в 2014-2017 годах тренировал "Динамо", возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Сборная Украины начала отбор ЧЕ-2024 под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня и проиграла в стартовом матче Англии (0:2). В следующих матчах она встретится с Северной Македонией 16 июня в гостях, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.
- 8 марта Сергей Ребров подчеркнул , что он будет открыт к диалогу с УАФ только после того, как закончит работу в "Аль-Айне".
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
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