Реанимационные в вагонах: Укрзализныця, Минздрав и "Врачи без границ" показали медицинский поезд для эвакуации гражданских

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За время курсирования поезд перевез более 1000 пациентов. Плацкартные и купейные вагоны были переоборудованы под палаты и реанимационные. В поезде вместе с железнодорожниками работает медицинская команда, в составе которой врач-анестезиолог, терапевт и медицинские сестры.

Благодаря специальному дизельному генератору поезд может работать автономно. Окна вагонов покрыты противовзрывной пленкой, защищающей от осколочных поражений.

Поезд будет курсировать при необходимости эвакуации граждан из самых горячих точек. Укрзализныця просит граждан не фотографировать поезд для сохранения жизни пациентов.

Фото, видео: Еспресо/Дмитрий Дидор

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