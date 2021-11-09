Реанимационные койки больниц Ивано-Франковска на 100% заняты COVID-больными

Об этом 9 ноября во время оперативного совещания сообщил заместитель городского головы Ивано-Франковска Александр Левицкий.



“Количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнено COVID-пациентами. Мы получаем просто шквал жалоб, претензий: "А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить койку в реанимации?" - сказал Левицкий.



Начальник управления здравоохранения Мария Бойко заявила, что за последние 10 дней в стационарах центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы №1 умерли 37 человек, все - невакцинированные.



Чиновница также отметила, что у города есть проблемы с кислородом.

Напомним, 8 ноября в Ивано-Франковской области зафиксировали 322 случая инфицирования коронавирусом.