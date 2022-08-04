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Реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн, - Минсоцполитики

4 августа, 2022 четверг
11:08
Экономика гривны

По оценке Министерства социальной политики Украины реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн

Об этом сообщила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Как говорится в сообщении, реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн.

"По нашим оценкам, примерно в 2,6 раза больше, чем предусмотрено, то есть около 6,5 тыс. грн. Но в этом вопросе нужно рассматривать домохозяйство. Если это один человек, то ему нужно где-то тех 6 тыс., чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные.Если людей двое-трое, то с каждой последующей эта сумма снижается.Надо понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, надо рассматривать само домохозяйства.Но однозначно, что тот, который утвержден, - меньше реального", - сказала Жолнович в интервью агентству.

Жолнович отметила, что правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы в декабре осуществить плановое повышение прожиточного минимума, поскольку его уже включили в бюджет.

Также Минсоцполитики будет считать прожиточный минимум с учетом текущей инфляции и подавать Министерству финансов.

"Но мы только часть бюджета, мы не зарабатываем эти деньги, поэтому я не знаю, какие будут плановые поступления и что будет выведено с учетом возможностей", - констатировала она.

По словам министра, в настоящее время власти не планируют кардинально пересматривать те стандарты прожиточного минимума, которые заложены в нынешнем бюджете.

"Да, мы должны выполнять гарантии на уровне хотя бы минимальных стандартов для выживания. Но с другой стороны, есть норма, предусматривающая, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения. То есть если ты не имеешь, то больше не дашь, законы математики никто не отменял. Сегодня у нас война, и мы не можем это отвергнуть, обойти и не учитывать. Все имеющиеся затраты максимально направляются прежде всего на военные нужды", - добавила Жолнович.

По мнению Жолновича, реформу системы прожиточного минимума необходимо провести, отвязав ее от ряда нехарактерных выплат.

"Нам точно нужно отвязать имеющийся прожиточный минимум от того, что на него навесили, например штрафы, платежи разных лицензий, пенсии судей и некоторых специальных органов. Это все сильно влияет на бюджетный баланс… Поэтому зарегистрированы в Верховной Раде законопроекты, которые предусматривают, что прожиточный минимум должен касаться социальных гарантий, только выплат и пособий и не должен быть величиной, влияющей на какие-либо другие расходы", - заявила министр.

"В госбюджете предусмотрено, что прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) в текущем году с июля составляет 2600 грн, а в декабре должно повыситься до 2684 грн", - уточнило агентство.

  • С ростом прожиточного минимума в Украине увеличился размер ежемесячных выплат на содержание одного из родителей несовершеннолетнего ребенка.

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Украина
инфляция
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