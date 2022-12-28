Реальных возможностей для повторного приступа нет. В ГПСУ рассказали о количестве российских военных в Беларуси
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится 10 200 российских военных, однако этого недостаточно для повторного нападения на Украину
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Дейнеко отметил, что ГПСУ постоянно мониторит обстановку на территории Беларуси, и что реальных возможностей для повторного нападения нет.
"Могу заверить, что реальных возможностей у Беларуси и вооруженных сил РФ для повторного нападения сейчас нет. Группировка, которая есть у вооруженных сил России (на территории Беларуси - ред.) составляет около 10 200 военнослужащих, она не способна на повторное наступление на наше государство". – сказал он.
- В ГПСУ рассказали, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но напряженная, ведь там совместно с РФ происходит нагнетание путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений.
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