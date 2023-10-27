В российской столице сообщают о проведении стратегическими ядерными силами Российской Федерации учений, в ходе которых был отработан массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар врага. Сообщения об этом появились на официальном сайте президента РФ, причем подчеркивается, что учениями руководил лично Владимир Путин. Во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Военные также запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", тоже из акватории Баренцева моря, а из атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" была запущена баллистическая ракета "Синевая". В свою очередь из самолетов дальней авиации выполнялись пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Это, конечно, не ядерные испытания. Последние ядерные испытания в Советском Союзе происходили еще в 1990 году, а Российская Федерация никогда их не проводила вообще. Однако в феврале 2023 года Владимир Путин распорядился обеспечить готовность полигона на "Новой земле" к испытанию ядерного оружия, если такое испытание проведут Соединенные Штаты. И, кстати, достаточно важен тот факт, что во время этих учений, не испытывалось ядерное оружие, однако испытывалось те возможности, которые дадут шанс испытывать ядерное оружие или применить его. Также подчеркивалось, что речь идет о ответном ядерном ударе, однако в комплексе с решением российского президента отказаться от ратификации соглашения о запрете ядерных испытаний, это свидетельствует о том, что Владимир Путин продолжает пугать мир именно ядерными возможностями Российской Федерации, ведь тренировка тех вооруженных сил России, которые могут быть применены для нанесения ядерного удара, должно напомнить Западу, что в лице Российской Федерации он имеет дело не просто со страной, готовой противостоять цивилизованному миру, но и со страной, имеющей ядерное оружие для такого противостояния. И чтобы не говорили в России о том, что занимаются ответными испытаниями ядерного удара, мы прекрасно понимаем все содержание такого сигнала - если с шизофреническими амбициями президента Российской Федерации не будут считаться, война, которую Владимир Путин начал против Украины еще в феврале прошлого года и которую он не собирается заканчивать, потому что превратил в многолетнюю войну в истощение, может перейти на новый уровень эскалации. Этим новым уровнем эскалации российский руководитель пугает цивилизованный мир практически с первого дня войны против Украины

Именно пугалки Путина стали действенным инструментом для того, чтобы западные лидеры помогали Украине оружием так, чтобы не перейти эти красные линии, которые они сами для себя вынуждены рисовать, учитывая вероятную реакцию президента на помощь Украине. И вот теперь возникает вопрос - насколько продуктивна западная тактика повышения ставок в медленном режиме и насколько она может быть связана с планами самого Владимира Путина, который уверен, что выиграет в многолетней войне на истощение и Украину, и Запад. А если окажется, что победа для него недостижима, он может перейти на другой уровень эскалации – скажем, начать первым испытание ядерного оружия, что уже будет для Запада достаточно серьезным и действенным сигналом того, что Третья мировая война находится буквально на расстоянии вытянутой руки.

И в этом и есть проблема войны с ядерным государством, в которой практически не ценят человеческую жизнь - каким образом можно восстановить международное право и заставить Россию его уважать, когда главной целью Владимира Путина является как раз построение того мира, в котором не международное право, а право силы будет приоритетом. В котором будут считаться с Российской Федерацией не потому, что она является одним из гарантов международной стабильности, а потому, что в случае если с желаниями ее правителя не будут считаться, он нанесет ядерный удар. Это и есть тупик в отношениях с Россией, в котором все мы оказались после того, как Владимир Путин перешел к осуществлению крупнейшей мечты российских чекистов - восстановление территории Российской Федерации в границах Советского Союза 1991 года. Конечно же, определенной гарантией того, что ядерное оружие в такой войне не будет применено, является позиция не только Соединенных Штатов, Великобритании или Франции, но и позиция Китайской Народной Республики, которая очевидно не заинтересована в том, чтобы конфликт цивилизаций переходил в ядерную плоскость. Возможно именно поэтому Владимир Путин во время любых ядерных испытаний говорит, что главная задача российских вооруженных сил это отработать ответный ядерный удар, а не первый ядерный удар, так, будто западные страны и действительно могут первыми нанести удар по территории РФ.

Но каких-либо реальных инструментов влияния на российское руководство, кроме надежд на то, что Кремль будет в своей ядерной политике учитывать интересы Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, просто нет. А надеяться на здравый смысл президента России, мне кажется, тоже не стоит.

Остается только считать, что Путин осознает последствия применения Россией ядерного оружия как в конфликте с таким неядерным государством, как Украина, так и в конфликте с ядерными государствами, которые, по большому счету, сегодня являются главными врагами современной России, и с какими путинский режим и ведет свою упорную борьбу.

И конечно остается надеяться, что представители российской политической элиты также осознают всю опасность игры в ядерный шантаж, однако, честно говоря, это пока только надежды, которые не подтверждаются никакими реальными фактами, потому что реальность демонстрирует, что ядерный шантаж остается главной аргументацией российского президента. все эти месяцы его несправедливой войны против Украины.

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Об авторе. Виталий Портников, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко

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