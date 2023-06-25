Он вел свою кампанию не месяц и не два(!). Все это не случилось внезапно, а было предсказуемым результатом длительной последовательной публичной деятельности Пригожина.

По моему убеждению, это масштабная санкционированная (в том числе и Путиным) игра, которая направлена на внутреннюю и внешнюю аудитории.

Для российской аудитории задачи следующие:

1. Повышение потребности в Путине. Через Пригожина раскручивается угроза внутреннего конфликта. Становится страшно, народ нуждается в защите. Закономерно растет общественная надежда на Путина.

2. Происходит тестирование протестного потенциала российского общества и выявление нестабильных частей и настоящих очагов сопротивления. Испытание всей системы на прочность и состоятельность. Такие хорошие учения приближены к реальным обстоятельствам. Вспомните агента царской охранки попа Гапона, если мы ищем аналогии с началом двадцатого века.

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Для украинцев и других врагов задача этой игры:

1. Создание эмоциональных качелей, когда с помощью Пригожина можно постоянно пугать и успокаивать, контролируя амплитуду этих колебаний.

2. Формирование впечатления, что есть разные россияне – плохие и хорошие. И что даже плохие могут становиться хорошими.

3. Притворство, что в России происходят масштабные неконтролируемые процессы. Поэтому расслабьтесь, не напрягайтесь, все будет хорошо. Стоит подождать. Это очень хорошо работает вместе с другим ИПСО, направленным на срыв мобилизации в Украине.

Реальные пригожины будут, но позже. Когда Россия действительно начнет рушиться и начнется хаос.

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Еще одно. Планируемое устранение Путина по согласованию сторон также может произойти. Вскоре. Но только для того, чтобы сберечь это преступное государство.

Чем может руководствоваться Путин, санкционировавший эту игру или являющийся сознательным ее участником? Ответ: страхом. Страхом перед реальным мятежом.

Можем ли мы что-либо утверждать? Нет! Поскольку для этого должны быть разведанные. У нас пока только то, что на поверхности.

Война продолжается. У врага еще есть ресурс. Россия точно потерпит поражение и должна развалиться.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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