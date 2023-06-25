Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Реальные пригожины будут, но позже
OPINION

Реальные пригожины будут, но позже

Михаил Басараб
25 июня, 2023 воскресенье
16:05
Мнение

В феномен Пригожина можно было бы верить, будь Россия демократической или хотя бы полудемократической страной

Он вел свою кампанию не месяц и не два(!). Все это не случилось внезапно, а было предсказуемым результатом длительной последовательной публичной деятельности Пригожина.

По моему убеждению, это масштабная санкционированная (в том числе и Путиным) игра, которая направлена на внутреннюю и внешнюю аудитории.

Для российской аудитории задачи следующие:

1. Повышение потребности в Путине. Через Пригожина раскручивается угроза внутреннего конфликта. Становится страшно, народ нуждается в защите. Закономерно растет общественная надежда на Путина.

2. Происходит тестирование протестного потенциала российского общества и выявление нестабильных частей и настоящих очагов сопротивления. Испытание всей системы на прочность и состоятельность. Такие хорошие учения приближены к реальным обстоятельствам. Вспомните агента царской охранки попа Гапона, если мы ищем аналогии с началом двадцатого века.

Читайте также: Пригожин враг. Враг хитер, жесток и коварен. Он хочет нас убить

Для украинцев и других врагов задача этой игры:

1. Создание эмоциональных качелей, когда с помощью Пригожина можно постоянно пугать и успокаивать, контролируя амплитуду этих колебаний.

2. Формирование впечатления, что есть разные россияне – плохие и хорошие. И что даже плохие могут становиться хорошими.

3. Притворство, что в России происходят масштабные неконтролируемые процессы. Поэтому расслабьтесь, не напрягайтесь, все будет хорошо. Стоит подождать. Это очень хорошо работает вместе с другим ИПСО, направленным на срыв мобилизации в Украине.

Реальные пригожины будут, но позже. Когда Россия действительно начнет рушиться и начнется хаос.

Читайте также: Пригожин — кровавый голубь мира с кувалдой

Еще одно. Планируемое устранение Путина по согласованию сторон также может произойти. Вскоре. Но только для того, чтобы сберечь это преступное государство.

Чем может руководствоваться Путин, санкционировавший эту игру или являющийся сознательным ее участником? Ответ: страхом. Страхом перед реальным мятежом.

Можем ли мы что-либо утверждать? Нет! Поскольку для этого должны быть разведанные. У нас пока только то, что на поверхности.

Война продолжается. У врага еще есть ресурс. Россия точно потерпит поражение и должна развалиться.

Источник

Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
Война с Россией
Вагнергейт
пропаганда
Евгений Пригожин
Читайте также:
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
25 июня, 2023 воскресенье
Германия не готова присоединиться к коалиции истребителей: Писториус объяснил почему
путін
24 июня, 2023 суббота
Путин отдал приказ вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа. Пригожин ответил
метро "Лісова"
25 июня, 2023 воскресенье
В Киеве запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
25 июня
16:25
Обновлено
"Это смерть, пацаны, прощайте. Слава Украине!": оккупанты в Бердянске заявили об убийстве двух несовершеннолетних украинских партизан
16:04
Евгений Пригожин
Вагнеровцы могут напасть на Украину из Беларуси, - экс-глава британского генштаба Даннатт
15:54
Канада начала расследование гибели всех пассажиров туристического батискафа "Титан"
15:48
Ходорковский назвал деятелей российской оппозиции "вредными импотентами" и описал, как надо готовиться к восстанию
15:33
Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" побил рекорд по просмотрам на сервисе АМС
15:22
Эксклюзив
Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко
14:42
Эксклюзив
Россияне использовали во время боев запрещенный химический боеприпас, - капитан Шершень
14:41
Обновлено
На Кировоградщине перевернулось авто с 7 выпускниками, 3 погибли. За рулем был пьяный полицейский
14:29
Платон Шпак
В боях за Украину погиб партиец "Евросолидарности" из Энергодара, ведущий инженер-технолог ЗАЭС Платон Шпак
14:12
В большинстве областей ожидаются дожди с грозами и ветром, на юге - теплее всего: прогноз погоды на 26 июня от Натальи Диденко
14:05
OPINION
Мы нивелируем врага. Это ошибка
13:16
Михаил Подоляк
Трагикомедия последних дней в РФ объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Путиным, - Подоляк
13:00
В "Музее под открытым небом в Пирогово" открылась выставка по мотивам фильма "Памфир"
12:45
Кабмин назначил новых заместителей министра образования и науки Украины
12:33
В Копенгагене политические советники 15 стран обсудили украинскую Формулу мира
12:14
"Миф о единстве путинской России закончился": глава МИД Италии о мятеже Пригожина
12:02
OPINION
Война за путинское наследство официально началась
12:02
Эксклюзив
Ястребы Кремля в почетной ничьей уже готовы пойти на линию 24 февраля, - Пионтковский
11:46
Под завалами дома в Соломенском районе Киева нашли тела еще 2 погибших
10:59
Эксклюзив
Мятеж Пригожина против Путина – четко спланированная акция российских спецслужб, – военный эксперт Снегирев
10:47
Эксклюзив
Российские пилоты с легкостью уничтожили бы колонны вагнеровцев, если бы был отдан соответствующий приказ, - спикер Командования ПС ВСУ Игнат
10:29
Обновлено
Армия РФ нанесла удары по Херсонской и Запорожской областям: 5 человек получили ранения, в Херсоне погиб мужчина
10:20
Украинские войска используют опыт первых недель наступления и продвигаются по ключевым направлениям, - разведка Британии
10:18
Эксклюзив
На Северском направлении противник активно использует авиацию и тяжелую бронетехнику, – офицер ВСУ Афанасьев
10:08
РФ удерживает в Черном море 6 кораблей, среди них один подводный ракетоноситель
10:04
OPINION
О рейтинге украинских спецслужб
09:59
Во время мятежа Пригожина вагнеровцы "превентивно" уничтожили семь бортов российской авиации, - Воздушные силы
09:09
Российские провайдеры блокировали доступ к новостям в Google во время мятежа Пригожина
09:00
Интервью
Герберт МакМастер
Генерал МакМастер: Вероятность военного столкновения США и Китая из-за Тайваня довольно велика
08:52
США знали о возможном мятеже Пригожина в РФ, однако не ожидали таких темпов, - CNN
08:30
Инфографика
Силы обороны за сутки ликвидировали 720 окупантов, 6 танков, 19 артсистем и 5 РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:19
Ночью россияне обстреляли жилой сектор в Никополе, есть раненые
08:10
Эксклюзив
России надолго хватит военной мощи, если Запад не увеличит помощь Украине, - генерал Мусаев
08:05
Эксклюзив
Путин не может ударить ядерным оружием, он может взорвать Курскую АЭС на территории РФ и объявить катастрофу и прекращение войны, - Пионтковский
08:02
Япония
В армии Японии планируют использовать спутниковый интернет Starlink, - СМИ
08:01
OPINION
Марш Пригожина как трейлер гражданской войны
07:42
Соглашение с Лукашенко устранит Пригожина от руководства "Вагнером", - ISW
07:12
В Херсонской области местные коллаборанты с российскими паспортами эвакуируются на собственных авто в Крым, - Генштаб
07:00
Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 25 июня
06:44
Германия не готова присоединиться к коалиции истребителей: Писториус объяснил почему
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV