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Реальные истории партизан: вышел первый выпуск "Спротив Коміксу", созданного с помощью ИИ

5 июля, 2023 среда
20:34
Война с Россией

Центр национального сопротивления опубликовал первый выпуск комикса о партизанах на временно оккупированной территории Украины и их борьбе против рашистов

Об этом информирует Спротив.

"Мы начинаем серию комиксов о сопротивлении на ВОТ, созданных с помощью сервисов искусственного интеллекта. Каждая серия будет рассказывать об частных случаях борьбы украинцев с оккупантами", - пишет ведомство.

Сообщается, что истории базируются на том, что действительно произошло, но с различиями в мелочах и добавленными художественными элементами.

Фото: Сопротивление

  • Вечером 24 июня оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске якобы были убиты два несовершеннолетних украинских партизана. Рогов утверждает, что в 19:00 24 июня ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские", одним из "виновников" он называет несовершеннолетнего Тиграна Оганисяна. Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова заявила, что вторым погибшим партизаном является Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения. Подробнее с историей Тиграна и Никиты можно ознакомиться здесь.
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