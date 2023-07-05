Об этом информирует Спротив.

"Мы начинаем серию комиксов о сопротивлении на ВОТ, созданных с помощью сервисов искусственного интеллекта. Каждая серия будет рассказывать об частных случаях борьбы украинцев с оккупантами", - пишет ведомство.

Сообщается, что истории базируются на том, что действительно произошло, но с различиями в мелочах и добавленными художественными элементами.

Фото: Сопротивление