Реальные действия или обман: что происходит с ввозом дронов в Украину. Мария Берлинская в проекте "Война и волонтеры"
Сегодня в 17:00 в эфире YouTube телеканала Еспресо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером, основательницей общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" Марией Берлинской
Правительство приняло постановление, ускоряющее и упростившее ввоз товаров военного назначения и двойного использования на территорию Украины. В частности, речь идет о БПЛА и комплектующих.
До недавнего времени БПЛА считались товарами двойного назначения и их было сложно доставить в Украину. В частности, у фонда Razom for Ukrain несколько сотен дронов несколько месяцев стояли на границе. Что изменилось сейчас и почему аэроразведка важна, чтобы победить врага.
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