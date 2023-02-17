Правительство приняло постановление, ускоряющее и упростившее ввоз товаров военного назначения и двойного использования на территорию Украины. В частности, речь идет о БПЛА и комплектующих.

До недавнего времени БПЛА считались товарами двойного назначения и их было сложно доставить в Украину. В частности, у фонда Razom for Ukrain несколько сотен дронов несколько месяцев стояли на границе. Что изменилось сейчас и почему аэроразведка важна, чтобы победить врага.