Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"До войны по ирригационным каналам Херсонщины шла вода, теперь эти каналы сухие и россияне используют их как окопы. И это очень важно. Потому что эти ирригационные каналы были подведены к Северокрымскому каналу, который теоретически должен подавать воду в оккупированный Крым. В начале вторжение россияне взорвали дамбу, но, судя по всему, это гидротехническое сооружение не функционирует сейчас", - отметил Киричевский.

По его словам, важно смоделировать, когда россияне могут пытаться подорвать Каховскую ГЭС.

"Потому что до сих пор были аргументы стратегического уровня. Например, россияне отважатся на такой теракт, когда будут понимать, что они не удержат Крым. Но они могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж. Реальность подрыва Каховской ГЭС больше, чем могло казаться еще вчера", - подчеркнул Киричевский.

Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС

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