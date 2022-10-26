English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Реальность подрыва Каховской ГЭС больше, чем это могло показаться еще вчера, - военный эксперт Киричевский
Эксклюзив

Реальность подрыва Каховской ГЭС больше, чем это могло показаться еще вчера, - военный эксперт Киричевский

26 октября, 2022 среда
17:20
война с Россией На фото Каховская ГЭС

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"До войны по ирригационным каналам Херсонщины шла вода, теперь эти каналы сухие и россияне используют их как окопы. И это очень важно. Потому что эти ирригационные каналы были подведены к Северокрымскому каналу, который теоретически должен подавать воду в оккупированный Крым. В начале вторжение россияне взорвали дамбу, но, судя по всему, это гидротехническое сооружение не функционирует сейчас", - отметил Киричевский.

По его словам, важно смоделировать, когда россияне могут пытаться подорвать Каховскую ГЭС.

"Потому что до сих пор были аргументы стратегического уровня. Например, россияне отважатся на такой теракт, когда будут понимать, что они не удержат Крым. Но они могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж. Реальность подрыва Каховской ГЭС больше, чем могло казаться еще вчера", - подчеркнул Киричевский.

  • Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Крым
военные силы Украины
Херсонщина
Новая Каховка
Военные новости
Читайте также:
ракета ATACMS
Автор Алексей Левков
25 октября, 2022 вторник
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
Джо Байден
25 октября, 2022 вторник
Байден отреагировал на объявление нового премьера Британии: достаточно новаторская веха
На фото: актриса Галина Безрук
25 октября, 2022 вторник
"Выбираю семью, а не родину": украинская актриса сериала "Слуга народа" Безрук ответила, почему живет в России
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.33
    Покупка 39.33
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 октября
20:09
МИД РФ попытался выдать детектор дыма на фото за "грязную бомбу", которую якобы готовит Украина
20:07
Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000
20:05
OPINION
Детская болезнь левизны американской демократии
19:47
В Индии оштрафовали американскую компанию Google на $113 млн за антиконкурентную деятельность
19:28
Германия просит Швейцарию разрешить поставку боеприпасов для Gepard в Украину
19:22
РФ вербует на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области
19:14
Эксклюзив
В ближайшее время трасса Р 66 будет перерезана и сформируются условия для контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Коваленко
19:14
В Китае начали использование ингаляционной вакцины против коронавируса
19:14
ВСУ уничтожили 3 пункта управления и не менее 10 российских офицеров в Луганской области
19:08
"Только после деоккупации": Энергоатом о намерении Гросси обратиться в Совбез ООН по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС
19:00
Анонс
"Дисиденты: непрочитанные тексты и неуслышанные голоса". Дария Гирна в онлайн-проекте "Имена собственные"
18:59
Россия оборудует оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, - Генштаб
18:57
В деле "Роттердам+" объявили 15 новых подозрений, - НАБУ
18:55
Клондайк
Притула приглашает посмотреть фильм, который представит Украину на "Оскаре" и помочь ВСУ
18:55
США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана
18:49
Оккупанты запретили местным покидать поселок Першотравневое в Херсонской области
18:42
Глава МАГАТЭ Гросси обратится в Совбез ООН о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
18:41
С начала суток Россия нанесла ракетный удар и осуществила 11 обстрелов из РСЗО территории Украины
18:31
"Националисты хуже Путина". Как Богуслаев вооружал Россию до войны с Украиной
18:19
"Почему они умирают, а Киану Ривз до сих пор жив?": звезда "Друзей" Мэттью Перри проявил неожиданную озлобленность к актеру "Матрицы"
18:18
Запад больше не должен исключать возможность вступления Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Гойсген
18:15
На фото вертоліт Ка-52
ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонщиной
18:10
OPINION
Империи создаются не для переговоров
18:08
Эксклюзив
Россияне снесут Путина за проигрыш войны против Украины, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
18:01
Укрзализныця
Запорожская ОВА призвала жителей покинуть Пологовский район
17:51
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:36
На Харьковщинен подорвался на мине автомобиль ГСЧС с пиротехниками с Луганщины
17:32
Правительство Швейцарии приняло решение продолжать политику нейтралитета в войне РФ с Украиной
17:31
На фото Каховская ГЭС
На Каховской ГЭС нет столько взрывчатки, чтобы взорвать станцию, - украинская разведка
17:27
Bushmaster
Австралия направит Украине новую партию бронетранспортеров Bushmaster
17:20
Подоляк
Мир должен пересмотреть иранский вопрос после доказательств использования Россией иранских дронов, - Подоляк
16:35
В России возбудили первое уголовное дело из-за отказа мобилизованного воевать с Украиной
16:14
Не прошла в нардепы: винницкая чиновница отсудила у Украины в ЕСПЧ 3 тыс. евро – суд признал нарушения на выборах существенными
16:09
OPINION
Ольга Лэнь
Политическим решением график отключений сделать невозможно
16:08
Ученые узнали, что коты понимают своих хозяев, но просто игнорируют их
15:56
Босния и Герцеговина отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу
15:51
С канала "Рада" уволят часть работников, возможно, до 40%, - руководитель
15:46
Жена командира "Азова" Редиса показала новую иллюстрацию, посвященную борьбе за освобождение пленных защитников Азовстали
15:34
Украина вернула из российского плена еще десять военных
15:25
ВСУ за ночь выполнили более 150 огневых задач, - ОК "Юг"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV