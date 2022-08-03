Реального вооруженного конфликта Китая против Тайваня не будет, - китаевед Федичев
Член Украинской ассоциации китаеведов Александр Федичев считает, что в ближайшее время военного конфликта между Китаем и Тайванем не будет
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Визит Нэнси Пелоси является сигналом со стороны американской и тайваньской стороны. Поскольку для общения визит не нужен. Это был сигнал Китаю и всему миру о том, что США продолжают поддерживать Тайвань и всех своих союзников", – пояснил Федичев.
Китаевед подчеркнул, что при реальных угрозах жизни Нэнси Пелоси визит в Тайвань не состоялся бы.
"Я не думаю, что если бы жизни Нэнси Пелоси что-то угрожало, то визит состоялся бы. Ей лично опасность не угрожает. Считаю, что реальной военной эскалации между Китаем и Тайванем не будет. Китай может прибегнуть к провокациям после того, как Пелоси покинет остров. Однако, анализируя официальные заявления Китая, можно прийти к выводу, что китайские власти не планируют вторжения в Тайвань", - добавил он.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 3 августа президент США Джон Байден заявил , что уважает решение Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.
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