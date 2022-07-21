Об этом журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев, заявил в интервью радио НВ.

"Даже в 2014—2015 годах были некоторые факты, мы послушали, именно Гиркина используют две группы внутри ФСБ. Одна из групп называет его абсолютно непредсказуемым, ненужным, надо его убирать оттуда сразу. А вот второй человек говорит: нет-нет, вы его не знаете, мы его знаем как человека-войну, он вообще сумасшедший, но реально очень хорошо показал себя на фронте в Чечне. что он представляет их интересы и потому они позволяют ему это делать, реально у него "крыша", — сказал Грозев.

"Здесь важно сначала проанализировать, как Гиркин критикует эту "спецоперацию". Он говорит, что это плохая вещь, что ее не нужно делать. Он говорит, что делать ее надо гораздо более агрессивно, с полной мобилизацией всего населения и т. д. Он жалуется" на плохую стратегию войны, написанную Генштабом, критикует Шойгу, но тут надо подумать, с чьими словами совпадает эта позиция? С плохим планированием этой войны. Имеется в виду, что внутри спецслужб очень много башен, которые ссорятся друг с другом, спорят", — подытожил руководитель Bellingcat.

В июне Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину.

Грозев рассказал о причинах отстранения генерала Дворникова от руководства "спецоперацией" в Украине: Были эксцессы с алкоголем.

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