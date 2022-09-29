Реально обоср***сь. Глава Дагестана обругал военных, которые через громкоговоритель звали всех мужчин в призывные комиссии
Военкомы города Дербент в Дагестане заявили, что к военкоматам должно явиться все мужское население города
Об этом сообщает Медуза.
Глава российского региона Сергей Меликов подверг критике чиновников после того, как Дербентом начали ездить авто спасателей, которые из-за громкоговорителей призвали "всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат" с паспортами и военными билетами. В администрации Дербента сказали, что оповещения организовали "по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС".
"Как может военком Дербента с похожим текстом отправлять людей? - спросил Меликов. - "Всем гражданам мужского пола города Дербента". Вы мне скажите, что это, ****, за идиоты!... Вы что, дебилы, ** *? Кто их уполномочил ездить по городу?", — выругался глава Дагестана.
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