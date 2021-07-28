Реальная зарплата украинцев в июне выросла на 13%, - Госстат

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.



Согласно сообщению, реальная заработная плата в июне увеличилась 12,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а также на 5,8% - по сравнению с маем этого года.



В то же время, номинальная заработная плата в Украине составляла 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше минимальной зарплаты. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года номинальная зарплата выросла на 23,6%, а по сравнению с маем этого года - на 6%.



По данным Госстата, самая высокая заработная плата в июне была у работников сферы информации и телекоммуникаций - 26,2 тыс. грн, финансов и страхования - 22,1 тыс. грн, а также сферы государственного управления и обороны и социального страхования - 19,8 тыс . грн. Самая низкая зарплата за этот период была зафиксирована у работников сферы временного размещения и организации питания - 8,9 тыс. грн.



Отмечается, что самая высокая средняя зарплата в июне была у работников Киева - 20,4 тыс. грн, а также Донецкой и Киевской областей - 14,9 и 14,7 тыс. грн соответственно. Самая низкая зарплата в июне была зафиксирована в Кировоградской области - 11,5 тыс. грн.

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