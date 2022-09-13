Об этом она сообщила в фейсбуке

"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции на Харьковщине освобождено 3800 кв. км, более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения... Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти в два раза больше. Завтра будут уже уточненные данные", - пишет Маляр.

Утром 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.