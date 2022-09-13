Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше озвученной официально, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня, 13 сентября, сообщила, что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее
"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции на Харьковщине освобождено 3800 кв. км, более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения... Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти в два раза больше. Завтра будут уже уточненные данные", - пишет Маляр.
- Утром 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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