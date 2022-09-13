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Главная война с Россией Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше озвученной официально, - Маляр

Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше озвученной официально, - Маляр

13 сентября, 2022 вторник
18:13
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня, 13 сентября, сообщила, что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее

Об этом она сообщила в фейсбуке .

"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции на Харьковщине освобождено 3800 кв. км, более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения... Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти в два раза больше. Завтра будут уже уточненные данные", - пишет Маляр.

  • Утром 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Анна Маляр
Харковщина
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