Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ключевой аспект заключается в том, что подорожала логистика и транспортная составляющая. Потому что морской путь и поставка цистерн железнодорожным транспортом были существенно дешевле поставок автотранспортом. Соответственно та цена, которая сегодня есть, 44 грн за литр на дизель и 38-40 грн за литр на бензин - это нереалистичная цена, даже с учетом скидки на акциз, скидки на НДС и отмены акциза. Реальная цена, которая должна быть сегодня, - примерно 60 грн за литр для дизеля и бензина", - заметил Корольчук.

Также эксперт Института энергетических стратегий добавил, что горючего, которое мы сегодня забираем из Европейского Союза, нет для нас, оно не было рассчитано на поставки в Украину.

"Любой бизнес ориентируется на рынок и планируется на годы. Все, кто сегодня продает нам горючее, отнимают у себя или берут из других источников, где дороже. Цена на автогаз пропан-бутан сегодня не регулируется и также завышена потому, что есть спрос, который существенно вырос. Спрос, который сегодня есть в Европе со стороны Украины как потребителя. Нам не дарят бензин и дизель, даже ввиду ситуации войны и военного положения", - подчеркнул Корольчук.

Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, причем его невозможно будет уничтожить

В ближайшие дни на украинской границе один из пунктов пропуска начнет работу только для ввоза горючего в Украину

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