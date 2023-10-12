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Реальная история и реальные враги: в прокат выходит фильм "Путь поколений"

12 октября, 2023 четверг
13:02
Кино

С 12 октября в украинский прокат выходит военная драма "Путь поколений" режиссера Михаила Ухмана. Фильм, в котором герой предстает перед сложным выбором во время российско-украинской войны, основан на реальной истории

Еспресо – информационный партнер проекта.

События фильма "Путь поколений" происходят в 2014 году. По сюжету молодой программист Назар, не желающий воевать, вместе со своей девушкой путешествует по стране и останавливается отдохнуть в лесу. Во сне к нему приходит украинский воин из прошлого, воевавший в этом месте, против разных врагов. Между ними происходит непростой разговор, который забрасывает нашего героя в тоже самое прошлое и навсегда меняет будущее парня, где его ждет сражение с коварным и сильным врагом. Однако, сначала Назар вынужден победить самого себя и сделать выбор: любящая его беременная жена или страна, охваченная пламенем войны.

Режиссер фильма Михаил Ухман знает о войне непосредственно. Он был добровольцем, воевал в Марьинке и Песках Донецкой области. Там у Михаила возникла идея его первого фильма о киборгах "Немного ниже неба" (вышел на экраны в 2021-м) и ленте "Путь поколений", которая выходит в прокат в октябре 2023-го.

Фильм "Путь поколений", производства "Ухман и Компания", снимался в 2020 году в Донецкой области всего в 20 километрах от временно оккупированного Донецка на отдельных боевых позициях наших защитников. Часть съемок проходила в Киеве и на Волыни.

Роли в фильме исполнили Владимир Николаенко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Алексей Паламаренко, Светлана Матвиишин и другие. Кроме профессиональных актеров, в ленте снялись военные, которые на момент съемки выполняли боевые действия. Также в фильме зрители увидят настоящую военную технику и оружие.

В преддверии старта проката состоялся допремьерный показ в киевском кинотеатре "Жовтень" с участием украинских военнослужащих, волонтеров, общественности и культурных деятелей. В частности, на мероприятии присутствовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время обсуждения фильма команда фильма провела благотворительный аукцион, на котором собрали 295 000 грн на дроны для ВСУ. Также на закупку дронов идет часть средств от проданных билетов.

Культура
Война с Россией
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