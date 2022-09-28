Об этом сообщают на сайте президента Польши, лично участвовавшего в торжественном открытии газопровода.

"Это большой день для Польши, Дании, Норвегии, всего Европейского Союза, для нашей части Европы, для развития безопасности, мира и укрепления нашего суверенитета", – прокомментировал Анджей Дуда открытие Baltic Pipe.

Дуда подчеркнул, что эта инвестиция позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу и сделать страну независимой от поставок из России, и отметил, что Baltic Pipe десятилетиями "был великой польской мечтой".

Символическое открытие задвижки на газопроводе совершили Анджей Дуда, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Начало транспортировки газа по газопроводу запланировано на 1 октября 2022 года. Как отметили в Еврокомиссии, Baltic Pipe позволит ежегодно импортировать до 10 миллиардов кубометров газа из Норвегии в Польшу и транспортировать 3 миллиарда кубометров газа из Польши в Данию.

Поддерживаемый Трансъевропейскими энергетическими сетями проект способствует диверсификации поставок газа в Центрально-Восточную Европу и страны Балтии путем открытия нового маршрута импорта газа из Северного моря в ЕС. Baltic Pipe является проектом общего интереса с 2013 года и получил около 267 миллионов евро финансирования ЕС через Connecting Europe Facility. Он является результатом политики ЕС по диверсификации источников газа и будет играть важную роль в смягчении энергетического кризиса.

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