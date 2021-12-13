"Реализуют себя через хамское отношение": политолог Таран прокомментировал поведение команды Зеленского

Об этом он заявил в эфире "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Если вспомнить последние 2,5 года, то у нас каждый месяц происходили подобные скандалы (среди "Слуг народа" и чиновников власти Зеленского, - ред.) из-за хамского поведения, недостойного отношения к коллегам, женщинам. Люди себя ведут атипично, очень нагло и как в князья попали и ведут себя с нами, как с холопами или нижней кастой", - считает Таран.



По его мнению, это люди, абсолютно не имеющие никакого морального императива или этики.



"Они просто прибежали к власти и максимально себя реализуют хамским отношением. И здесь мы идем к главному. Выбирают (во власть, - ред.) того, кто был самый близкий, самый родной, и не смотрят ни на профессиональное отношение, ни на качество. Вы говорите, что крот на Банковой. Сегодня в сети смеются: там не крот, а кротиха и, возможно, целый кротиный выводок, сидящий и сливающий всю эту информацию. От СБУ ждать действий, от друга Баканова?" - подытожил он.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общественности Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосту в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии у Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одной из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца".