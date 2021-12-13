Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Реализуют себя через хамское отношение": политолог Таран прокомментировал поведение команды Зеленского
Эксклюзив

"Реализуют себя через хамское отношение": политолог Таран прокомментировал поведение команды Зеленского

13 декабря, 2021 понедельник
18:22
Общество Виктор Таран

Политолог Виктор Таран считает, что инцидент, когда экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили начал угрожать полицейским на блокпосту в зоне ООС, является логическим продолжением поведения представителей власти

Об этом он заявил в эфире "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"Если вспомнить последние 2,5 года, то у нас каждый месяц происходили подобные скандалы (среди "Слуг народа" и чиновников власти Зеленского, - ред.) из-за хамского поведения, недостойного отношения к коллегам, женщинам. Люди себя ведут атипично, очень нагло и как в князья попали и ведут себя с нами, как с холопами или нижней кастой", - считает Таран.

По его мнению, это люди, абсолютно не имеющие никакого морального императива или этики.

"Они просто прибежали к власти и максимально себя реализуют хамским отношением. И здесь мы идем к главному. Выбирают (во власть, - ред.) того, кто был самый близкий, самый родной, и не смотрят ни на профессиональное отношение, ни на качество. Вы говорите, что крот на Банковой. Сегодня в сети смеются: там не крот, а кротиха и, возможно, целый кротиный выводок, сидящий и сливающий всю эту информацию. От СБУ ждать действий, от друга Баканова?" - подытожил он.

  • Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
  • Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
  • После огласки и возмущения общественности Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосту в зоне ООС.
  • 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
  • Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии у Гогилашвили гражданства России.
  • Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко была одной из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
  • Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
  • 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
  • Гогилашвили внесли в базу "Миротворца".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Неделя с Марией Гурской
Виктор Таран
Читайте также:
Русские военные
11 декабря, 2021 суббота
Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный
Александр Гогилашвили
12 декабря, 2021 воскресенье
Прошу уволить Гогилашвили, - Зеленский
12 декабря, 2021 воскресенье
"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.81
    Покупка 26.81
    Продажа 27.09
  • EUR
    Покупка 30.18
    Продажа 30.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 декабря
19:50
Александр Ткаченко
Ткаченко: ежедневно только 8% украинцев читают книги
19:45
Золотой глобус
Объявлен список номинантов на "Золотой глобус": среди них - "Игра в кальмара" и "Дюна"
19:26
Эксклюзив
"Шаг вперед, который нужно реализовать": нардеп Осадчук заявил, что для перезагрузки Высшего совета правосудия требуется целый год
19:01
Петр Порошенко
"Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана и старшего сержанта, остановивших экс-заместителя Монастырского Гогилашвили в зоне ООС
18:55
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель на Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч
18:47
Борис Джонсон
Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ
18:38
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать заморозки, осадки и снеголавинную опасность, - синоптик Наталья Диденко
18:33
Зеленский
Зеленский назначил новых послов в пяти странах
18:18
Телескоп Hubble
Находится в 57 млн световых лет от Млечного Пути: Hubble показал фото спиральной галактики
18:12
Північна та Південна Кореї
Южная и Северная Корея "в принципе" договорились о формальном завершении Корейской войны, - Мун Чже Ин
18:04
Кабмин выделил 16 млн грн на обеспечение кислородом больниц Закарпатья
17:45
карантин
Винницкая и Хмельницкая область перейдут в "желтую" зону карантина с 15 декабря
17:43
Въехал в толпу на пешеходном переходе в Луцке: следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему водителю
17:38
сепар ООС
Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС: применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие
17:32
вакцина
Журнал Time назвал разработчиков вакцин от COVID-19 "Героями 2021 года"
17:17
НБУ
НБУ временно остановил лицензию финансовой компании и обязал два учреждения и ломбард устранить нарушения
17:14
Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в стране
17:04
Эксклюзив
Анна Гопко
Путин не придумал схемы, как сохранить свои активы в случае отключения от системы SWIFT, - Гопко
17:00
вакцина
Программа на €35млн: ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", в частности, в Украину
16:47
"Торчат только головы пингвинов": у станции "Академик Вернадский" выпало рекордные 262 см снега
16:43
Дело "вагнеровцев"
Евросоюз ввел санкции против НДС Вагнера: кто в списке
16:40
PR
Микрокредит
Кэшбери Украина: Как быстро оформить кредит онлайн без отказа
16:30
танк россия
Россия накапливает войска на границе, чтобы принудить Украину и другие государства к диалогу по неудобным вопросам, - Минобороны
16:24
Расстрел Майдана: суд допросил действующего депутата Кубива по делу экс-начальника управления СБУ Киева
16:11
Президент Южной Африки заболел COVID-19
16:09
путин путлер
США назвали заявление Путина о "геноциде на Донбассе" попыткой переложить вину за страдания, которые причинила РФ
15:52
Эксклюзив
Нет смысла говорить об уголовной ответственности, - юрист Москалюк об инциденте с Гогилашвили
15:46
Зеленский vs Ахметов. Журнал "Фокус" определил 100 самых влиятельных украинцев 2021 года
15:33
В Киеве водитель Volkswagen протаранил три припаркованных автомобиля
15:32
Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия
15:27
Илон Маск
Илон Маск стал человеком 2021 года по версии журнала Time
15:23
Современные методы лечения геморроя
15:08
Иван Варченко
Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за конфликт с полицейскими в зоне ООС, - экс-советник Авакова Варченко
15:04
Денис Шмигаль
Премьер-министр Шмигаль 17 декабря выступит в Совете по социально-экономической ситуации в стране
14:51
Руслан Стефанчук
Военная агрессия на Грушевского или отсутствие нардепов из-за пандемии: Стефанчук поддержал идею онлайн-голосований
14:47
Британія Омікрон
В Великобритании зафиксировали первую в мире смерть от "Омикрона"
14:43
Боевые гранаты, 2 тыс. патронов и тротил: СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки вблизи Киева
14:27
Мраморное море ждет экологическая катастрофа, - исследование
14:23
гривна
Чем больше давление на бизнес, тем больше тень: Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала законопроект №5600
14:01
зерно
"Зерновая" схема на 157 млн грн: экс-руководителей нескольких госпредприятий разоблачили на масштабных хищениях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV