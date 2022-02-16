Реализовывал политику оккупантов и посягал на территориальную целостность Украины: прокуратура объявила о подозрении "заместителю министра промышленности ДНР"
Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю псевдоминистра промышленности и торговли "ДНР", реализующему политику оккупационной администрации РФ на территории оккупированного Донбасса
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.
Досудебное расследование установило, что с 2018 года мужчина в должности заместителя псевдоминистра реализует политику оккупационной администрации РФ.
Злоумышленнику непосредственно подчиняются так называемые департаменты и отделы в сферах цветной металлургии, машиностроения, развития химической и фармацевтической промышленности, а также лицензирование торговли.
В обязанности подозреваемого входит организация обеспечения эффективного управления промышленными и торговыми предприятиями, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и фактически перешли под контроль представителей НВФ РФ.
Произведенная на этих предприятиях продукция реализуется с целью извлечения прибыли, обеспечивающей финансирование оккупационной администрации.
Также заместитель с использованием отдельных СМИ во время встреч с населением оккупированной территории области освещает деятельность ДНР и проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу с местными жителями.
Прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
- Напомним, 16 февраля СБУ задержала в Донецкой области разведчика "ДНР", бежавшего от своих главарей.
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