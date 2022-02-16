Реализовывал политику оккупантов и посягал на территориальную целостность Украины: прокуратура объявила о подозрении "заместителю министра промышленности ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.



Досудебное расследование установило, что с 2018 года мужчина в должности заместителя псевдоминистра реализует политику оккупационной администрации РФ.



Злоумышленнику непосредственно подчиняются так называемые департаменты и отделы в сферах цветной металлургии, машиностроения, развития химической и фармацевтической промышленности, а также лицензирование торговли.



В обязанности подозреваемого входит организация обеспечения эффективного управления промышленными и торговыми предприятиями, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и фактически перешли под контроль представителей НВФ РФ.



Произведенная на этих предприятиях продукция реализуется с целью извлечения прибыли, обеспечивающей финансирование оккупационной администрации.



Также заместитель с использованием отдельных СМИ во время встреч с населением оккупированной территории области освещает деятельность ДНР и проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу с местными жителями.



Прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Напомним, 16 февраля СБУ задержала в Донецкой области разведчика "ДНР", бежавшего от своих главарей.