Реализованные Месси и Мбаппе пенальти не спасли ПСЖ от вылета из Кубка Франции
В 1/8 финала Кубка Франции по футболу ПСЖ проиграл в серии послематчевых пенальти "Ницце"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Париже основное и дополнительное время матча завершились вничью 0:0 и команды выявляли победителя в серии послематчевых пенальти. ПСЖ не спасли от поражения, реализованные Лионелем Месси и Килианом Мбаппе одиннадцатиметровые.
Героем матча стал голкипер "Ницци" Марцин Булка, отразивший удар Ксави Симонса. Решающий пенальти реализовал Данте, обыгравший вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму "паненкой".
Кубок Франции
1/8 финала
31 января
ПСЖ - "Ницца" 0:0 (0:0, по пен. - 5:6)
- 24 января сообщалось, что аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси проводит худший сезон в карьере.
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