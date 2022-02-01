Реализованные Месси и Мбаппе пенальти не спасли ПСЖ от вылета из Кубка Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Париже основное и дополнительное время матча завершились вничью 0:0 и команды выявляли победителя в серии послематчевых пенальти. ПСЖ не спасли от поражения, реализованные Лионелем Месси и Килианом Мбаппе одиннадцатиметровые.

Героем матча стал голкипер "Ницци" Марцин Булка, отразивший удар Ксави Симонса. Решающий пенальти реализовал Данте, обыгравший вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму "паненкой".

Кубок Франции

1/8 финала



31 января

ПСЖ - "Ницца" 0:0 (0:0, по пен. - 5:6)