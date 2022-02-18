"Реал" заинтересовался самым дорогим футболистом "Шахтера"
Защитник "Шахтера" Додо попал в список интересов мадридского "Реала"
Об этом сообщает DefensaCentral .
Мадридский "Реал" ищет футболиста, который сможет заменить 30-летнего Дани Карвахаля. Боссы и тренерский штаб испанского топ-клуба понимает, что лучшее время правого защитника уже в прошлом, и ему нужно найти замену.
По информации источника, одним из главных кандидатов взамен Карвахаля - 23-летний бразильский защитник "Шахтера" Додо. Украинцы хотят получить за свою звезду 25 млн. евро.
В нынешнем сезоне бразилец уже сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн. евро.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн. евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года.
- 25 мая стало известно, что Додо попал в интересы французского ПСЖ.
- 13 августа бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов лондонского "Тоттенгема" .
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