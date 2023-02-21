Об этом сообщает Еспресо TV.

Матч закончился победой "Реала", хоть до 21-й минуты "Ливерпуль" и вел в счете 2:0, благодаря голам Дарвина Нуньеса и Мохаммеда Салаха.

Футболисты "Реала" сумели достойно ответить на проваленный старт матча и совершили камбэк - 5:2. Дублем отличились Винисиус Жуниор и Карим Бензема, еще один гол забил Эдер Милитао.

Ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.

На групповом раунде "Ливерпуль" занял второе место в квартете A вслед за итальянским "Наполи" и опередил нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".

"Реал" в группе F оставил позади немецкий "Лейпциг", украинский "Шахтер" и шотландский "Селтик". Мадридцы в матчах с "Шахтером" победили 2:1 и сыграли вничью 1:1.

"Реал" и "Ливерпуль" в мае 2022 встречались в финале Лиги чемпионов. Мадридцы победили со счётом 1:0.

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

21 февраля

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания) 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах, 14 – Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67