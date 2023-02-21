"Реал" забил 5 голов "Ливерпулю" и совершил невероятный камбек в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль"
Об этом сообщает Еспресо TV.
Матч закончился победой "Реала", хоть до 21-й минуты "Ливерпуль" и вел в счете 2:0, благодаря голам Дарвина Нуньеса и Мохаммеда Салаха.
Футболисты "Реала" сумели достойно ответить на проваленный старт матча и совершили камбэк - 5:2. Дублем отличились Винисиус Жуниор и Карим Бензема, еще один гол забил Эдер Милитао.
Ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.
На групповом раунде "Ливерпуль" занял второе место в квартете A вслед за итальянским "Наполи" и опередил нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".
"Реал" в группе F оставил позади немецкий "Лейпциг", украинский "Шахтер" и шотландский "Селтик". Мадридцы в матчах с "Шахтером" победили 2:1 и сыграли вничью 1:1.
"Реал" и "Ливерпуль" в мае 2022 встречались в финале Лиги чемпионов. Мадридцы победили со счётом 1:0.
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
21 февраля
"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания) 2:5
Голы: Нуньес, 4, Салах, 14 – Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче итальянский "Милан" оказался сильнее английского "Тоттенхэма".
- 15 февраля лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в составе уступил дортмундской "Боруссии".
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