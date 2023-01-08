"Реал" выкупит у "Шахтера" контракт 18-летнего футболиста
Испанский "Реал" выкупит у "Шахтера" права на бразильца Винисиуса Тобиаса, выступающего за мадридцев на правах аренды
Об этом сообщает Marca.
По информации испанского издания, "Реал" намерен купить у "Шахтера" правого защитника из Бразилии. По данным источника, сумма трансфера составит около 10 млн евро.
Винисус Тобиас перешел в "Реал" весной 2022 года, когда иностранным футболистам разрешили покидать украинские клубы после начала полномасштабного вторжения РФ.
Бразилец не сыграл ни одного матча за первую команду "Реала" и выступал за фарм-клуб мадридцев "Кастилья" в третьем дивизионе чемпионата Испании. Там и в юношеской Лиге УЕФА он в общей сложности сыграл 20 матчей и отдал 4 результативных передачи.
Контракт Винисиуса Тобиаса с "Шахтером" рассчитан до 2026 года.
- 7 января стало известно, что главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби хочет, чтобы в английский клуб перешел футболист "Шахтера" Артем Бондаренко.
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