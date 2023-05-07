"Реал" впервые с 2014 года выиграл Кубок Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:1. Дубль в ворота "Осасуны" оформил Родриго. За клуб из Памплоны отличился Лукас Торро, сравнявший ситуацию на поле на 58-й минуте.

На пути к финалу "Реал" прошел "Касераньо", "Вильярреал", "Атлетико" и "Барселону". "Осасуна" была лучше "Фуэнтеса", "Арнедо", "Химнастика", "Бетиса", "Севильи" и "Атлетика".

"Реал" получил КИ впервые с 2014 года.

Кубок Испании

Финал

6 мая

"Реал Мадрид" - "Осасуна" 2:1

Голы: Родриго 2, 70 – Торро, 58