"Реал" впервые с 2014 года выиграл Кубок Испании по футболу
В финале Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Осасуну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:1. Дубль в ворота "Осасуны" оформил Родриго. За клуб из Памплоны отличился Лукас Торро, сравнявший ситуацию на поле на 58-й минуте.
На пути к финалу "Реал" прошел "Касераньо", "Вильярреал", "Атлетико" и "Барселону". "Осасуна" была лучше "Фуэнтеса", "Арнедо", "Химнастика", "Бетиса", "Севильи" и "Атлетика".
"Реал" получил КИ впервые с 2014 года.
Кубок Испании
Финал
6 мая
"Реал Мадрид" - "Осасуна" 2:1
Голы: Родриго 2, 70 – Торро, 58
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное