"Реал" в компенсированное время дожал "Унион" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Реал" начал выступление в Лиге чемпионов домашним матчем против "Униона" и чуть не потерял очки. Победу мадридцам в компенсированное время принес Джуд Беллингем.

"Реал" победил "Унион" со счетом 1:0, набрал 3 очка и завоевал лидерство в группе C. Там также выступают итальянский "Наполи" и португальская "Брага", которые начнут свой матч в 22:00.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин всю игру просидел в запасе.

Как "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил в Гамбурге португальскому "Порту" со счетом 1:3. В другом матче группы H, в которой вступают чемпионы Украины, испанская "Барселона" разгромила бельгийский "Антверпен" – 5:0.

Лига чемпионов

1-й тур

Группа C

20 сентября

"Реал" (Испания) – "Унион" (Германия) 1:0

Гол: Беллингем, 90+4