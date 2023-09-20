"Реал" в компенсированное время дожал "Унион" в Лиге чемпионов
В среду, 20 сентября, мадридский "Реал" победил берлинский "Унион" в 1-м туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Реал" начал выступление в Лиге чемпионов домашним матчем против "Униона" и чуть не потерял очки. Победу мадридцам в компенсированное время принес Джуд Беллингем.
"Реал" победил "Унион" со счетом 1:0, набрал 3 очка и завоевал лидерство в группе C. Там также выступают итальянский "Наполи" и португальская "Брага", которые начнут свой матч в 22:00.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин всю игру просидел в запасе.
Как "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил в Гамбурге португальскому "Порту" со счетом 1:3. В другом матче группы H, в которой вступают чемпионы Украины, испанская "Барселона" разгромила бельгийский "Антверпен" – 5:0.
Лига чемпионов
1-й тур
Группа C
20 сентября
"Реал" (Испания) – "Унион" (Германия) 1:0
Гол: Беллингем, 90+4
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