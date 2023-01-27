"Реал" в большинстве победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Кубка Испании
В четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу мадридский "Атлетико" уступил "Реалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 3:1. "Королевский клуб" обеспечил себе место в полуфинале Кубка Испании. Команды определяли победителя в овертайме. В первые 90 минут забили Альваро Мората и Родриго.
Однако на 99-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве, центрбек Савич получил вторую желтую карточку. "Реал" воспользовался преимуществом. Забили Карим Бензема и Винисиус Жуниор.
Кубок Испании
Четвертьфинал
26 января
"Реал" – "Атлетико" 3:1
Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, В. Жуниор, 120+1 - Мората, 10
Удаление: Савич, 99 (вторая желтая карточка)
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