"Реал" в большинстве победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Кубка Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счётом 3:1. "Королевский клуб" обеспечил себе место в полуфинале Кубка Испании. Команды определяли победителя в овертайме. В первые 90 минут забили Альваро Мората и Родриго.

Однако на 99-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве, центрбек Савич получил вторую желтую карточку. "Реал" воспользовался преимуществом. Забили Карим Бензема и Винисиус Жуниор.

Кубок Испании

Четвертьфинал

26 января

"Реал" – "Атлетико" 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, В. Жуниор, 120+1 - Мората, 10

Удаление: Савич, 99 (вторая желтая карточка)

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