"Реал" уверенно победил "Сельту" в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:0. В ворота "Сельты" забили Марко Асенсио и Эдер Милитан. Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает вторую позицию и отстает от "Барселоны" на 8 очков, но у каталонцев один матч в запасе.

"Сельта" идет в середине турнирной таблицы чемпионата Испании – на 12-й строчке. До зоны вылета 8 очков.

Ла Лига

30-й тур

22 апреля

"Реал" - "Сельта" 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитан, 48