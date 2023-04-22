"Реал" уверенно победил "Сельту" в чемпионате Испании
В 30-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Сельту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:0. В ворота "Сельты" забили Марко Асенсио и Эдер Милитан. Украинский голкипер Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает вторую позицию и отстает от "Барселоны" на 8 очков, но у каталонцев один матч в запасе.
"Сельта" идет в середине турнирной таблицы чемпионата Испании – на 12-й строчке. До зоны вылета 8 очков.
Ла Лига
30-й тур
22 апреля
"Реал" - "Сельта" 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитан, 48
- 22 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" минимально проиграла "Вальядолиду".
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