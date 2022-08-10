Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры до матча считали, что "Реал" - безусловный фаворит матча. Встреча за Суперкубок УЕФА и завершилась победой мадридцев со счетом 2:0. В ворота "Айнтрахта" забили Давид Алаба и Карим Бензема

В прошлом еврокубковом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Айнтрахт" - Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА

10 августа

"Реал" - "Айнтрахт" 2:0

Голы: Алаба, 37, Бензема, 65

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb