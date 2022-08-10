"Реал" уверенно победил "Айнтрахт" в Суперкубке УЕФА
Вечером 10 августа мадридский "Реал" победил немецкий "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры до матча считали, что "Реал" - безусловный фаворит матча. Встреча за Суперкубок УЕФА и завершилась победой мадридцев со счетом 2:0. В ворота "Айнтрахта" забили Давид Алаба и Карим Бензема
В прошлом еврокубковом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Айнтрахт" - Лигу Европы.
Суперкубок УЕФА
10 августа
"Реал" - "Айнтрахт" 2:0
Голы: Алаба, 37, Бензема, 65
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