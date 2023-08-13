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"Реал" уверенно победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги. Лунин отстоял "на ноль"

13 августа, 2023 воскресенье
00:35
Спорт

В субботу, 12 августа, мадридский "Реал" оказался лучше "Атлетика Бильбао" в 1-м туре чемпионата Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Реал" – "Атлетик" закончился победой мадридцев со счетом 2:0. Голы в ворота команды из Бильбао забили Родриго и Джуд Беллингем, англичанин сегодня дебютировал за "королевский" клуб.

В основном составе мадридского "Реала" вышел голкипер Андрей Лунин, он отстоял "на ноль". Украинец получил шанс после ужасной травмы Тибо Куртуа, вылетевшего по меньшей мере на полгода.

Однако по информации Фабрицио Романо, "Реал" и "Челси" договорились об аренде вратаря Кепы Аррисабалаги. Испанец уже попрощался с одноклубниками и готов к переезду в Мадрид. Поэтому Лунину все же придется бороться, чтобы играть в основе и дальше.

Ла Лига

1-й тур

12 августа

"Атлетик" – "Реал" 0:2

Голы: Родриго 28, Беллингем 36

  • В субботу, 12 августа, "Жирона" сыграла вничью против "Реал Сосьедад" в 1-м туре чемпионата Испании по футболу. Артём Довбик забил дебютный гол после навеса Виктора Цыганкова.
Испания
Андрей Лунин
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