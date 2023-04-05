"Реал" уничтожил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании: Бензема оформил хет-трик
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" разгромил "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Реала" со счётом 4:0. Хет-трик в ворота "Барсы" оформил Карим Бензема, еще один гол забил Винисиус Жуниор.
На 83-й минуте в матче произошла потасовка, которая едва не закончилась дракой. Центрбек "Барселоны" Рональд Араухо толкнул звезду мадридцев Винисиуса, в результате чего бразилец упал на газон.
В финале Кубка Испании "Реал" сыграет против "Осасуны". Матч запланирован на 6 мая.
Кубок Испании
Полуфинал. 2-й матч
5 апреля
"Барселона" – "Реал" 0:4 (Первый матч – 1:0)
Голы: В. Жуниор, 45+1, Бензема, 50, 58, 81
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