Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Реала" со счётом 4:0. Хет-трик в ворота "Барсы" оформил Карим Бензема, еще один гол забил Винисиус Жуниор.

На 83-й минуте в матче произошла потасовка, которая едва не закончилась дракой. Центрбек "Барселоны" Рональд Араухо толкнул звезду мадридцев Винисиуса, в результате чего бразилец упал на газон.

В финале Кубка Испании "Реал" сыграет против "Осасуны". Матч запланирован на 6 мая.

Кубок Испании

Полуфинал. 2-й матч

5 апреля

"Барселона" – "Реал" 0:4 (Первый матч – 1:0)

Голы: В. Жуниор, 45+1, Бензема, 50, 58, 81