"Реал" сыграет против "Челси", а "Милан" с "Наполи": результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".
После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Сегодня последние путевки в четвертьфинал оформили мадридский "Реал" и итальянский "Наполи".
Лига чемпионов
Четвертьфинал
"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия)
"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)
"Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия)
"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)
В полуфинале ЛЧ победитель 2-й пары сыграет против 4-й, а 1-я пара встретится с 3-й.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, а вторые – 18 и 19 апреля. Полуфиналы – 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.
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