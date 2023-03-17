"Реал" сыграет против "Челси", а "Милан" с "Наполи": результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".

После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Сегодня последние путевки в четвертьфинал оформили мадридский "Реал" и итальянский "Наполи".

Лига чемпионов

Четвертьфинал

"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

В полуфинале ЛЧ победитель 2-й пары сыграет против 4-й, а 1-я пара встретится с 3-й.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, а вторые – 18 и 19 апреля. Полуфиналы – 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.