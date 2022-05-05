"Реал" совершил невероятный камбэк против "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3. Сегодня больше половины матча прошло со счетом 0:0. Пока на 73-й минуте Рияд Марез не вывел "Манчестер Сити" вперед.



Но ход игры полностью перевернулся на последних минутах основного времени. Родриго, выпущенный на поле на 68-й минуте, стал настоящим героем для Мадрида.



Бразильский форвард спас "Реал". Родриго оформил дубль на 91-й минуте и перевел игру в овертайм.



В дополнительном времени "Реал" получил шанс пробить пенальти, оказавшийся победным. Карим Бензема сделал счет 3:1, который вывел мадридцев в финал Лиги чемпионов.



Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на Стад де Франс. В нем "Реал" встретится с "Ливерпулем".

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

4 мая, Мадрид

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 3:1 (Первый матч – 3:4)



Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) – Марез, 73

В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.

2 мая стало известно, что команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.

3 мая во втором полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".

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