English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт "Реал" совершил невероятный камбэк против "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ

"Реал" совершил невероятный камбэк против "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ

5 мая, 2022 четверг
00:36
Спорт "Реал" - "Ман Сити"

Во втором полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3. Сегодня больше половины матча прошло со счетом 0:0. Пока на 73-й минуте Рияд Марез не вывел "Манчестер Сити" вперед.

Но ход игры полностью перевернулся на последних минутах основного времени. Родриго, выпущенный на поле на 68-й минуте, стал настоящим героем для Мадрида.

Бразильский форвард спас "Реал". Родриго оформил дубль на 91-й минуте и перевел игру в овертайм.

В дополнительном времени "Реал" получил шанс пробить пенальти, оказавшийся победным. Карим Бензема сделал счет 3:1, который вывел мадридцев в финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на Стад де Франс. В нем "Реал" встретится с "Ливерпулем".

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

4 мая, Мадрид

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 3:1 (Первый матч – 3:4)

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) – Марез, 73

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
3 мая, 2022 вторник
Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 мая, 2022 среда
Сдать Кривой Рог: Глава МВД времен Януковича Захарченко звонил Вилкулу
Лавров
2 мая, 2022 понедельник
Россия требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление, – Лавров
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.16
    Покупка 31.16
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 33.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
5 мая
01:26
Из-за войны и блокирование Россией украинских портов "еще 47 миллионов человек испытывают сильный голод", - директор Всемирной продовольственной программы
01:04
AliExpress, Emerson Electric и еще 5 компаний объявили об уходе или ограничении работы на рынках России и Беларуси
00:55
"Реал"
Лига чемпионов: кто сыграет в финале главного турнира Европы в 2022 году
00:52
Все преступления россиян получат юридический и практический ответ, - Зеленский о ракетных ударах по украинским городам 4 мая
00:49
Зеленский: мы договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из Азовстали и Мариуполя, однако нужен "режим тишины"
00:36
Обновлено
От оккупационных обстрелов погиб военный и журналист Махов
00:29
Дания
Россия применила против Украины почти 2000 ракет с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский в обращении к народу Дании
00:16
Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе Марьинки, - председатель Донецкой ОВА
00:11
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 5 мая
2022, среда
4 мая
23:37
Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье 4 мая эвакуировали 344 человека
23:28
Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал Великобританию передать Украине современные танки: мы не можем полагаться на оружие советских времен
23:21
РФ ударила по инфраструктурному объекту в Кировоградской области
23:12
Эксклюзив
Французские гаубицы с американскими боеприпасами смогут уничтожать российские цели с первого выстрела. Колонка Сергея Згурца
23:07
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 мая
22:40
Обновлено
Обстрел железнодорожной инфраструктуры: УЗ опубликовала список задерживаемых поездов
22:40
Уже два дня, как оккупанты прорвались на территорию Азовстали. Продолжаются кровопролитные бои, - Азов
22:35
Ермак об оккупационных обстрелах железнодорожной инфраструктуры Украины: нам нужно больше оружия. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого
22:31
Украинская ПВО сбила ракету над поселком в Броварском районе Киевщины: в результате падения обломков есть возгорание кустарника
22:16
Обновлено
город Днепр
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждена железнодорожная инфраструктура
21:54
"Динамо"
"Динамо" одержало волевую победу над "Базелем" в благотворительном матче
21:33
В Киевской области горят леса в Иванковском районе и Чернобыльской зоне, - Кличко
21:27
В Николаеве раздаются взрывы
21:20
Джо Байден
США открыты для дополнительных санкций против РФ, - Байден
21:11
Инфографика
За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены
20:53
"Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины": Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать
20:30
компʹютер ноутбук
В Польше – очередь из 40 тысяч украинских беженцев, желающих получить ноутбук в подарок
20:26
В Черкасской области раздались взрывы: сработала украинская ПВО
20:18
В Луганской области ровно месяц непрерывно продолжается воздушная тревога
20:04
В апреле украинцы получили почти 67 тыс. ID-карт и 225 тыс. загранпаспортов
20:01
В Чернобыльской зоне подорвались спасатели, а в Гоголеве – тракторист. Жителей Киевщины предупредили о минах
19:54
В Украине заработало электронное растаможивание гуманитарных грузов
19:48
"Победили нацистов – победим и рашистов!": Институт национальной памяти презентовал новый лозунг к 8-9 мая
19:33
Интервью
"Люди напуганы, постоянно спрашивали, свои ли мы", - рассказ волонтера о поездке на освобожденную Киевщину
19:29
От химии до трехлитровых банок: оккупанты открыли в Мариуполе магазин с краденым у украинцев имуществом
19:29
Азовсталь
Штурм Азовстали: российские войска прорвались на территорию завода, - Арахамия
19:18
В России курс доллара и евро упал до уровня 2020 года
19:04
Разрушенное жилье будут компенсировать в первую очередь многодетным семьям, военным и людям с инвалидностью, - нардеп Шуляк
18:56
Трамваев в Харькове больше нет: оккупанты уничтожили депо и подстанции, - горсовет
18:55
Азовсталь
Оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, однако успеха не имеют, - Генштаб
18:55
Эксклюзив
Активист Стерненко о запрете пророссийских партий: их некому будет создавать, если коллаборантов не будет на свободе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV