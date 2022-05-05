"Реал" совершил невероятный камбэк против "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ
Во втором полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3. Сегодня больше половины матча прошло со счетом 0:0. Пока на 73-й минуте Рияд Марез не вывел "Манчестер Сити" вперед.
Но ход игры полностью перевернулся на последних минутах основного времени. Родриго, выпущенный на поле на 68-й минуте, стал настоящим героем для Мадрида.
Бразильский форвард спас "Реал". Родриго оформил дубль на 91-й минуте и перевел игру в овертайм.
В дополнительном времени "Реал" получил шанс пробить пенальти, оказавшийся победным. Карим Бензема сделал счет 3:1, который вывел мадридцев в финал Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на Стад де Франс. В нем "Реал" встретится с "Ливерпулем".
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
4 мая, Мадрид
"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 3:1 (Первый матч – 3:4)
Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) – Марез, 73
- В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.
- 2 мая стало известно, что команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.
- 3 мая во втором полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".
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