"Реал" согласен отпустить украинского голкипера Лунина в "Аякс"

Об этом сообщает DefensaCentral .

По информации издания, "Реал" готов рассмотреть предложение "Аякса" об аренде Лунина.

Амстердамцы ищут замену своему основному голкиперу Андре Онану, который летом перейдет в итальянский "Интер". Одним из кандидатов взамен камерунца является украинский вратарь, который является в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа.

Тем не менее, "Реал" согласится отпустить Лунина только при условии, что получит от амстердамцев гарантии, что у украинца будет регулярная игровая практика.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".