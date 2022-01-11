"Реал" согласен отпустить украинского голкипера Лунина в "Аякс"
Испанский "Реал" согласится отпустить Андрея Лунина в "Аякс", если нидерландский клуб гарантирует украинскому голкиперу стабильную игровую практику
Об этом сообщает DefensaCentral .
По информации издания, "Реал" готов рассмотреть предложение "Аякса" об аренде Лунина.
Амстердамцы ищут замену своему основному голкиперу Андре Онану, который летом перейдет в итальянский "Интер". Одним из кандидатов взамен камерунца является украинский вратарь, который является в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа.
Тем не менее, "Реал" согласится отпустить Лунина только при условии, что получит от амстердамцев гарантии, что у украинца будет регулярная игровая практика.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- 10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса" .
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