"Реал" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

После 3-х матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



4-й тур Лиги чемпионов пройдет сегодня, 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)



"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема, Лукас Васкес.



Запасные : Фуидиас, Лунин, Марсело, Начо, Вальехо, Гутьерес, Бланко, Камавинга, Иско, Асенсио, Азар, Йович.



"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Патрик, Мудрик, Тете, Фернанду.



Запасные: Пятов, Витао, Корниенко, Кривцов, Конопля, Антонио, Бондаренко, Марлос, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан.



Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабео"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb