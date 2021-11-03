"Реал" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 3 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала"
После 3-х матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
4-й тур Лиги чемпионов пройдет сегодня, 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)
"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема, Лукас Васкес.
Запасные : Фуидиас, Лунин, Марсело, Начо, Вальехо, Гутьерес, Бланко, Камавинга, Иско, Асенсио, Азар, Йович.
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Патрик, Мудрик, Тете, Фернанду.
Запасные: Пятов, Витао, Корниенко, Кривцов, Конопля, Антонио, Бондаренко, Марлос, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан.
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабео"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное