"Реал" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Шахтером". Начало в 19:45
"Шахтер" подошел к игре в Мадриде с 1 очком на последней позиции в группе D. "Реал" набрал 6 пунктов и занимает второе место. По дополнительным показателям испанцев с 6 баллами опережает сенсационный лидер турнирной таблицы – молдовский "Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб. У итальянского "Интера" 4 очка и он идет третьим.
В 3-м туре "Шахтер" в Киеве уступил "Реалу" со счетом 0:5.
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