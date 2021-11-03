"Реал" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" подошел к игре в Мадриде с 1 очком на последней позиции в группе D. "Реал" набрал 6 пунктов и занимает второе место. По дополнительным показателям испанцев с 6 баллами опережает сенсационный лидер турнирной таблицы – молдовский "Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб. У итальянского "Интера" 4 очка и он идет третьим.

В 3-м туре "Шахтер" в Киеве уступил "Реалу" со счетом 0:5.

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