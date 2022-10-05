Об этом сообщает Еспресо.TV.

За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались 6 раз. Дважды побеждал украинский клуб, в остальных поединках выигрывали испанцы. Голевой счет противостояния 17:9 в пользу мадридцев.

Соперниками "Шахтера" по группе F также являются "Лейпциг" и "Селтик". Украинцы в первом туре обыграли немцев 4:1, а во втором сыграли вничью с шотландцами 1:1.

В турнирной таблице группы F "Шахтер" с 4 очками занимает вторую позицию. "Реал" – первый – 6 набранных баллов. У "Лейпцига" 0 очков.

"Селтик" – третий – 1 пункт.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа F

5 октября

"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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