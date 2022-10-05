"Реал" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 5 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались 6 раз. Дважды побеждал украинский клуб, в остальных поединках выигрывали испанцы. Голевой счет противостояния 17:9 в пользу мадридцев.
Соперниками "Шахтера" по группе F также являются "Лейпциг" и "Селтик". Украинцы в первом туре обыграли немцев 4:1, а во втором сыграли вничью с шотландцами 1:1.
В турнирной таблице группы F "Шахтер" с 4 очками занимает вторую позицию. "Реал" – первый – 6 набранных баллов. У "Лейпцига" 0 очков.
"Селтик" – третий – 1 пункт.
Лига чемпионов
3-й тур. Группа F
5 октября
"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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